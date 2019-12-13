الانتخابات التشريعية البريطانية: فوز بوريس جونسون بالأغلبية المطلقة في البرلمان

Vendredi 13 Decembre 2019
فرانس 24 - فاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة.
وبعد فرز النتائج في 600 دائرة، فاز المحافظون بـ328 نائبا حسب أرقام نشرتها شبكتا "بي بي سي" و"سكاي نويز" ووكالة "برس أسوسييشن" وتؤكد الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها المحافظون، مما يمهد الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير المقبل.
فرانس24/ أ ف ب
وبعد فرز النتائج في 600 دائرة، فاز المحافظون بـ328 نائبا حسب أرقام نشرتها شبكتا "بي بي سي" و"سكاي نويز" ووكالة "برس أسوسييشن" وتؤكد الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها المحافظون، مما يمهد الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير المقبل.
فرانس24/ أ ف ب
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Par:Amir1 (United Kingdom )
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