صحيفة أمريكية: واشنطن تعرض على بكين خفض الرسوم الجمركية للنصف على واردات بقيمة 360 مليار دولار

Jeudi 12 Decembre 2019
الأناضول - واشنطن - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، أن المفاوضين الأمريكيين عرضوا على الصين خفض الرسوم الجمركية بمقدار النصف على واردات صينية بقيمة 360 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، دون ذكر أسماء، إن المفاوضين الأمريكيين عرضوا أيضا إلغاء جولة جديدة من الرسوم المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.
وقالت الصحيفة، إن الجانبين الأمريكي والصيني، "يعملان للتوصل لاتفاق تجاري محدود يمكن أن يساعد في منع تدهور العلاقات المضطربة بينهما".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرب التوصل لاتفاق تجاري مع الصين.
وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، الخميس، "أصبحنا قريبين جدا من التوصل لاتفاق كبير مع الصين. إنهم (الصينيون) يريدون ذلك، وكذلك نحن"، دون مزيد من التفاصيل.
وجاءت تغريدة ترامب، بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة تدرس إرجاء فرض رسوم جمركية على واردات صينية، لا تزال مقررة منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتراجع ترامب، منتصف أغسطس/ آب الماضي، عن موعد الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، لفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على آلاف المنتجات المستوردة من الصين بقيمة 156 مليار دولار، إلى منتصف الشهر الجاري، بما في ذلك منتجات تكنولوجية وملابس وأحذية.
والجمعة الماضي، أعلنت الصين، أنها ستعفي فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكي من الرسوم الجمركية.
وفرضت الصين تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات فول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة يوليو/ تموز 2018.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، دون ذكر أسماء، إن المفاوضين الأمريكيين عرضوا أيضا إلغاء جولة جديدة من الرسوم المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.
وقالت الصحيفة، إن الجانبين الأمريكي والصيني، "يعملان للتوصل لاتفاق تجاري محدود يمكن أن يساعد في منع تدهور العلاقات المضطربة بينهما".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرب التوصل لاتفاق تجاري مع الصين.
وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، الخميس، "أصبحنا قريبين جدا من التوصل لاتفاق كبير مع الصين. إنهم (الصينيون) يريدون ذلك، وكذلك نحن"، دون مزيد من التفاصيل.
وجاءت تغريدة ترامب، بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة تدرس إرجاء فرض رسوم جمركية على واردات صينية، لا تزال مقررة منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتراجع ترامب، منتصف أغسطس/ آب الماضي، عن موعد الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، لفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على آلاف المنتجات المستوردة من الصين بقيمة 156 مليار دولار، إلى منتصف الشهر الجاري، بما في ذلك منتجات تكنولوجية وملابس وأحذية.
والجمعة الماضي، أعلنت الصين، أنها ستعفي فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكي من الرسوم الجمركية.
وفرضت الصين تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات فول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة يوليو/ تموز 2018.
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Par:essoltan (France )
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