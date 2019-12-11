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مخزونات الخام الأمريكية تصعد بمقدار 800 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 447.9 مليون برميل

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
الأناضول - واشنطن - صعدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 800 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، المنتهي في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في بيان، الأربعاء، إن المخزونات (باستثناء الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط) بلغت الأسبوع الماضي، 447.9 مليون برميل.


وبلغ متوسط مدخلات مصافي النفط الخام 16.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يقل بـ 201 ألف برميل عن متوسط الأسبوع السابق له، وفق البيان.

وكانت مصافي التكرير في الولايات المتحدة، تعمل بنسبة 90.6 بالمئة من طاقتها التشغيلية، الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط الواردات الأمريكية من النفط الخام 6.9 ملايين برميل يوميا، في الأسبوع الماضي، ما يزيد بـ 899 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.

  
  
     
  

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