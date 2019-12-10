الجزائر.. القضاء يعتزم فتح ملفات فساد جديدة ضد مسؤولين سابقين

Mardi 10 Decembre 2019
الأناضول - الجزائر/عباس ميموني - يعتزم القضاء الجزائري فتح ملفات فساد جديدة، خلال الأيام القليلة القادمة، تخص مسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد ساعات من صدور أحكام بالسجن بحق عدد منهم، بحسب التلفزيون الرسمي.
ونقل التلفزيون الجزائري، مساء الثلاثاء، عن مصادر (لم يسمها) وصفها بالمطلعة، بأن "العدالة تعتزم تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في ملفات الفساد المفتوحة لديها".
وقالت المصادر، إن "مسؤولين سابقين في الدولة متورطين في ملفات فساد وسيمثلون أمام القضاء للمحاكمة".
وأشارت المصادر أن أول ملف فساد سيعرض، خلال الأيام القليلة القادمة، يتعلق بالمدير العام الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) اللواء عبد الغاني هامل، المتابع بتهم أبرزها "الثراء الفاحش وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة".
وذكرت أن التحقيقات في ملف "هامل" ستطال مسؤولين سابقين، دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب المصادر ذاتها، ستعرض أيضا، خلال الأيام المقبلة، قضية رجل الأعمال "علي حداد"، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تكتل لرجل الأعمال في عهد بوتفليقة)، المتعلقة، بـ"الحصول على قروض بنكية دون ضمانات، وتبييض الأموال، إضافة إلى تهمتي المنح والحصول على امتيازات غير مستحقة متمثلة في الصفقات العمومية والمشاريع الكبرى".
ويتابع في هذه التهم الى جانب "حداد" مسؤولون كبار سابقين على رأسهم رئيسا الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى.
وأدانت محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائر، الثلاثاء، أويحيى وسلال، بالسجن النافذ لمدة 15 و12 سنة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة، في قضية مصانع تجميع السيارات، بجنح تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال.
وأدانت ذات المحكمة، رجل الأعمال علي حداد، ب7 سنوات سجنا نافذا، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتشن السلطات الجزائرية من أشهر حربا على الفساد، وأودعت عديد المسؤولين السياسيين والأمنيين رهن الحبس المؤقت في انتظار استمرار المحاكمات، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونقل التلفزيون الجزائري، مساء الثلاثاء، عن مصادر (لم يسمها) وصفها بالمطلعة، بأن "العدالة تعتزم تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في ملفات الفساد المفتوحة لديها".
وقالت المصادر، إن "مسؤولين سابقين في الدولة متورطين في ملفات فساد وسيمثلون أمام القضاء للمحاكمة".
وأشارت المصادر أن أول ملف فساد سيعرض، خلال الأيام القليلة القادمة، يتعلق بالمدير العام الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) اللواء عبد الغاني هامل، المتابع بتهم أبرزها "الثراء الفاحش وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة".
وذكرت أن التحقيقات في ملف "هامل" ستطال مسؤولين سابقين، دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب المصادر ذاتها، ستعرض أيضا، خلال الأيام المقبلة، قضية رجل الأعمال "علي حداد"، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تكتل لرجل الأعمال في عهد بوتفليقة)، المتعلقة، بـ"الحصول على قروض بنكية دون ضمانات، وتبييض الأموال، إضافة إلى تهمتي المنح والحصول على امتيازات غير مستحقة متمثلة في الصفقات العمومية والمشاريع الكبرى".
ويتابع في هذه التهم الى جانب "حداد" مسؤولون كبار سابقين على رأسهم رئيسا الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى.
وأدانت محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائر، الثلاثاء، أويحيى وسلال، بالسجن النافذ لمدة 15 و12 سنة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة، في قضية مصانع تجميع السيارات، بجنح تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال.
وأدانت ذات المحكمة، رجل الأعمال علي حداد، ب7 سنوات سجنا نافذا، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتشن السلطات الجزائرية من أشهر حربا على الفساد، وأودعت عديد المسؤولين السياسيين والأمنيين رهن الحبس المؤقت في انتظار استمرار المحاكمات، خلال الأيام القليلة المقبلة.
En continu
- 18:37 المهدي الشيوعي المنتظر..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:19
|07:21
|05:48
|
13°
|13°
|% 76
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|13°-12
|16°-12
|16°-12
|16°-10
|18°-14
Follow @babnet_Tunisie
(118 502) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 94 131) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 864) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 470) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 501) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 533) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 464) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 926) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 182) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 49 705) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 087) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 926) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 025) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 101) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 333) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 428) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 342) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 945) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 805) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 572) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
Par:RESA67 (France )
Sur:المهدي الشيوعي المنتظر..