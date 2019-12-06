Radio Babnet Tunisie On Air:   

قطر: نجري مباحثات مع السعودية ونأمل أن تثمر عن نتائج ايجابية

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
الأناضول - كشف وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، معرباً عن أمله بأن تثمر هذه المباحثات بنتائج إيجابية.

جاء ذلك في كلمة له أمام منتدى "حوار المتوسط" المنعقد حالياً بالعاصمة الإيطالية روما‎، في أول تصريح رسمي من الدوحة حول تطورات ملف المصالحة الخليجية.


وقال الوزير القطري: "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة".

ولفت "آل ثاني" إلى أن "المباحثات لم يعد الحديث فيها يدور عن المطالب 13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عنها".

وأكد آل ثاني أن "شؤون قطر الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي طرف؛ مضيفاً "لدينا سياستنا المستقلة".

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الأسبوع الماضي، إن وزير خارجية قطر، زار السعودية سرًا الشهر الماضي، والتقى كبار المسؤولين بالمملكة، لإنهاء الحصار.

ووصفت الصحيفة الزيارة بـ"الجهد الأكثر جدية" لإنهاء الحصار المستمر منذ أكثر من عامين بين حلفاء الولايات المتحدة، في إشارة إلى مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر منذ يونيو/ حزيران 2017.

  
  
     
  

festival-8bd4309cdfb5e1dd17ebadd50aff13b8-2019-12-06 19:30:21






0 de 0 commentaires pour l'article 193943



En continu

الجمعة 06 ديسمبر 2019 | 9 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:45
13°
 13° % 87 :الرطــوبة
تونــس 12°
0.99 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
13°-1221°-1119°-1218°-1215°-12
  • Avoirs en devises
    18812,3

  • (6 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16535 DT        1$ =2,85486 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 dec)   174,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575659013|193943 398|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires