بطولة الجزائر - إدارة مولودية الجزائر تكشف عن مساعدي المدرب خالد بن يحيى

أعلنت إدارة مولودية الجزائر اليوم الاثنين أن المدرب الجديد للفريق الأول التونسي خالد بن يحيى سيساعده في مهمته على رأس العارضة الفنية لـ"العميد" مساعدان اثنان وذلك إلى غاية صيف 2027.ويتعلق الأمر بمواطنيه أحمد بن الصباح حداد والهاشمي زلوز اللذين سيساعدانه في مهامه على التوالي بصفتهما محضرا بدنيا ومحللا للفيديو.و باشر الطاقم الفني الجديد عمله سهرة الأحد حيث قاد أول حصة تدريبية مباشرة بعد الإفطار تحضيرا لاستقبال اتحاد خنشلة يوم الثلاثاء لحساب الجولةال24 من البطولة.ويخلف بن يحيى المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا الذي كان قد قدم استقالته قبل 24 ساعة من ذلك للالتحاق بالبطولة الليبية.وأوضحت إدارة مولودية الجزائر أن اختيارها لبن يحيى لقيادة العارضة الفنية للفريق الأول جاء لمعرفته الجيدة بالنادي كما أن تجربته السابقة مع الفريق كانت ناجحة حيث توج معه بلقب البطولة الجزائرية والكأس الممتازة.وأضافت الإدارة أن بن يحيى بلغ كذلك الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا مع الفريق معتبرة أن مشواره السابق مع النادي كان من أنجح الفترات وهو ما دفعها إلى الاعتماد على خدماته من جديد.