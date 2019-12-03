باريس تتوعد واشنطن ''برد أوروبي قوي'' بعد تهديدها بفرض رسوم جمركية على السلع الفرنسية

Mardi 03 Decembre 2019
فرانس 24 - قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء إن فرنسا سترد بـ"قوة" في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية في وقت تزداد حدة نزاع تجاري وضريبي على صلة بالإنترنت.
وقال لومير لإذاعة "راديو كلاسيك" إن الرسوم التي هددت واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية على غرار النبيذ واللبن والجبنة "غير مقبولة"، وأضاف "تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم فرض رسوم أمريكية، سيكون هناك رد أوروبي قوي".
واشنطن تهدد بفرض رسوم جمركية على السلع الفرنسية
ولم تتقبل واشنطن القرار الفرنسي بفرض ضرائب، وصفتها بالتمييزية، على عمالقة الإنترنت الأمريكيين، وهي غوغل وأمازون وفيس بوك وآبل، إذ هددت الاثنين بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة مئة بالمئة على سلع فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار.
ويمكن أن تطاول زيادة الرسوم النبيذَ والأجبان، اعتبارا من منتصف يناير/كانون الثاني، بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الضرائب الفرنسية المعروفة برسم "غافا" (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى غوغل وأمازون وفيس بوك وآبل) تعاقب المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة.
وحذّر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لابتهايزر بأن واشنطن تبحث إمكان التوسع بالتحقيق، للنظر في ضرائب مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.
اقرأ أيضا: واشنطن تدرس فرض رسوم على واردات فرنسية بـ2.4 مليار دولار
ورسم "غافا" مفروض على الشركات الكبرى في القطاع، ولكنه لا يتعلق بأرباحها المعززة في دول الضرائب فيها ضعيفة مثل إيرلندا، بل برقم الأعمال، بانتظار تكييف القواعد على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويتطّلب دخول هذه الزيادة الأمريكية على جمارك البضائع الفرنسية حيّز التنفيذ موافقة الرئيس الأمريكي، وقد يعمّق تطبيقها الانقسامات مع الاتحاد الأوروبي.
فرانس24/ أ ف ب
وقال لومير لإذاعة "راديو كلاسيك" إن الرسوم التي هددت واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية على غرار النبيذ واللبن والجبنة "غير مقبولة"، وأضاف "تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم فرض رسوم أمريكية، سيكون هناك رد أوروبي قوي".
واشنطن تهدد بفرض رسوم جمركية على السلع الفرنسية
ولم تتقبل واشنطن القرار الفرنسي بفرض ضرائب، وصفتها بالتمييزية، على عمالقة الإنترنت الأمريكيين، وهي غوغل وأمازون وفيس بوك وآبل، إذ هددت الاثنين بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة مئة بالمئة على سلع فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار.
ويمكن أن تطاول زيادة الرسوم النبيذَ والأجبان، اعتبارا من منتصف يناير/كانون الثاني، بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الضرائب الفرنسية المعروفة برسم "غافا" (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى غوغل وأمازون وفيس بوك وآبل) تعاقب المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة.
وحذّر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لابتهايزر بأن واشنطن تبحث إمكان التوسع بالتحقيق، للنظر في ضرائب مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.
اقرأ أيضا: واشنطن تدرس فرض رسوم على واردات فرنسية بـ2.4 مليار دولار
ورسم "غافا" مفروض على الشركات الكبرى في القطاع، ولكنه لا يتعلق بأرباحها المعززة في دول الضرائب فيها ضعيفة مثل إيرلندا، بل برقم الأعمال، بانتظار تكييف القواعد على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويتطّلب دخول هذه الزيادة الأمريكية على جمارك البضائع الفرنسية حيّز التنفيذ موافقة الرئيس الأمريكي، وقد يعمّق تطبيقها الانقسامات مع الاتحاد الأوروبي.
فرانس24/ أ ف ب
En continu
- Hier 22:45 من يتحمّل المسؤولية عن الكارثة ..؟؟
- Hier 21:56 ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة
- Hier 19:55 الردع ثم الردع ثم الردع
- Hier 16:47 والي باجة يقدّم استقالته
- Hier 15:53 رئيس الجمهورية يستقبل الغنوشي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:16
|07:15
|05:43
|
20°
|23°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
0.5 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|23°-15
|22°-13
|19°-11
|20°-12
|20°-12
Follow @babnet_Tunisie
(117 121) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 97 876) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 92 067) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 205) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 304) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 010) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 244) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 283) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 037) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 565) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 563) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 50 017) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 323) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 766) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 728) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 431) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 43 901) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
( 43 820) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 610) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 106) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد الاثنين على خلفيّة حادث عين السنوسي بمنطقة عمدون