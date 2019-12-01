Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Awal-Hamsa  

حتى لا يصبح عون الأمن سلبيا في تعاطيه مع الأحداث

Dimanche 01 Decembre 2019

Dimanche 01 Decembre 2019
مرتجى محجوب

بحكم طبيعة المهام المنوطة بعهدة عون الأمن في مواجهة كافة أشكال العنف و الجريمة و تجاوز القانون ، فانه مطالب بل مضطر في أحيان كثيرة لاستعمال ما يتيحه له القانون من عنف مشروع من أجل التحكم و السيطرة على وضعيات صعبة و خطيرة .


أن يصبح عون الأمن ، أثر ذلك متهما و مطلوبا للعدالة ، فذلك يدل على فراغ تشريعي رهيب ، يجب تفاديه في أقرب وقت ممكن حتى لا يصبح الأخير " فراجا "على الأحداث ,شعاره في ذلك : " أخطى راسي و اضرب " .

نريد أعوانا و إطارات أمنية ، فاعلة و جريئة في احترام كامل للقانون و من دون أي تردد أو خوف من متابعات أو ملاحقات قضائية نتيجة فراغ تشريعي من غير المبرر أن يتواصل الى يوم الناس هذا .

أيتها الأمنيات و أيها الأمنيون من كافة الأسلاك ، ان غيرتكم على الوطن و على سلامة العباد و الممتلكات ، و ان نداء الواجب و المسؤولية الملقاة على عاتقكم ، يجعلكم و في انتظار سن قانون يستجيب لمطالب القطاع الحيوي المشروعة ، تواصلون العمل بكل جدية و تفان و اقدام ، شعاركم دائما و أبدا : بالروح و الدم نفديك يا وطن ، بالروح و الدم نفديك يا علم .

لكم منا كل الإحترام و التقدير و الدعم و المساندة .

  
  
     
  
festival-dd0f7c109c62757c04a4ac2cef05f2b6-2019-12-01 19:16:11






0 de 0 commentaires pour l'article 193636



En continu

الأحد 01 ديسمبر 2019 | 4 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:13 05:41
18°
 18° % 68 :الرطــوبة
تونــس 16°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
18°-1622°-1421°-1320°-1220°-11
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   171,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575229930|193636 1113|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires