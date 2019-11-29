الشرطة البريطانية: مقتل منفذ حادثة الطعن قرب جسر لندن

Vendredi 29 Novembre 2019
الأناضول - لندن - أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، الجمعة، تصنيف حادثة الطعن قرب جسر لندن، وسط العاصمة، والتي أسقطت عدة مصابين "عملا إرهابيا".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، نيل باسو، تابعته الأناضول.
وقال إنّ قوات الأمن "تتعامل مع حادثة الطعن على أنها عملا إرهابيا".
كما أكد "باسو" مقتل المشتبه في كونه منفذ الهجوم في موقع الحادثة، خلال عملية التعامل والسيطرة على الحادث الإرهابي.
وفي بيان سابق، قالت شرطة العاصمة، إنها أطلقت النار على شخص، لم تحدد حينها ما إذا كان المشتبه بتنفيذه الهجوم أم شخصا آخر.
كما أشارت إلى إلقائها القبض على شخص، ليس معروفا حتى الساعة (16:41 ت.غ) هويته أو ما إذا كان هو نفسه الذي تعرض لإطلاق النار.
يشار أن وسائل إعلام محلية تتحدث عن سقوط نحو 5 مصابين في حادثة الطعن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، نيل باسو، تابعته الأناضول.
وقال إنّ قوات الأمن "تتعامل مع حادثة الطعن على أنها عملا إرهابيا".
كما أكد "باسو" مقتل المشتبه في كونه منفذ الهجوم في موقع الحادثة، خلال عملية التعامل والسيطرة على الحادث الإرهابي.
وفي بيان سابق، قالت شرطة العاصمة، إنها أطلقت النار على شخص، لم تحدد حينها ما إذا كان المشتبه بتنفيذه الهجوم أم شخصا آخر.
كما أشارت إلى إلقائها القبض على شخص، ليس معروفا حتى الساعة (16:41 ت.غ) هويته أو ما إذا كان هو نفسه الذي تعرض لإطلاق النار.
يشار أن وسائل إعلام محلية تتحدث عن سقوط نحو 5 مصابين في حادثة الطعن.
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