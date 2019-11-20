النظام السوري: مقتل مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي بمحيط دمشق

Mercredi 20 Novembre 2019
الأناضول - دمشق - أعلن النظام السوري، الأربعاء، مقتل مدنيين وإصابة آخرين جراء عدوان إسرائيلي كثيف بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق.
ونقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله، إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاهي الجولان المحتل ومرج عيون اللبنانية.
وأضاف المصدر أنه تم تدمير معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها، فيما قتل مدنيان وأصيب آخرون جراء العدوان.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن "طائرات حربية إسرائيلية أغارت على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري داخل سوريا".
وأشار إلى هذه الغارات "تأتي ذلك ردًّا على إطلاق صواريخ أمس (فجر الإثنين) من سوريا نحو إسرائيل".
والإثنين، أعلن أدرعي، إن منظومة القبة الحديدية اعترضت 4 صواريخ أطلقت من منطقة سوريا فجر الإثنين.
وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في الجولان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من مناسبة، خلال العامين الماضيين إنه نفذ مئات الغارات على أهداف إيرانية في سوريا خلال السنوات الأخيرة.
وتقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني في سوريا
ونقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله، إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاهي الجولان المحتل ومرج عيون اللبنانية.
وأضاف المصدر أنه تم تدمير معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها، فيما قتل مدنيان وأصيب آخرون جراء العدوان.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن "طائرات حربية إسرائيلية أغارت على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري داخل سوريا".
وأشار إلى هذه الغارات "تأتي ذلك ردًّا على إطلاق صواريخ أمس (فجر الإثنين) من سوريا نحو إسرائيل".
والإثنين، أعلن أدرعي، إن منظومة القبة الحديدية اعترضت 4 صواريخ أطلقت من منطقة سوريا فجر الإثنين.
وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في الجولان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من مناسبة، خلال العامين الماضيين إنه نفذ مئات الغارات على أهداف إيرانية في سوريا خلال السنوات الأخيرة.
وتقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني في سوريا
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Par:karimyousef (France )
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