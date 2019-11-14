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أين وصلت المفاوضات حول رئيس الحكومة ؟

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
نصرالدين السويلمي

الحديث عن اللحظات الأخيرة للحسم في اسم رئيس الحكومة غير جدية ولا وهي واقعية، لأن المفاوضات داخل النهضة "والتي لم تكتمل" ليست إلا جولة لمفاوضات أخرى مع الشركاء وبعض القوى الفاعلة في البلاد، ولا يمكن للنهضة أن تنفذ حالة من المرور بالقوة في مسألة دقيقة مثل رئاسة الحكومة نظرا لمزاج الصناديق المعقد ، وان لزم الاستنجاد ببعض القوة للمرور وتكسير الانسداد، فليس اقل من شرط الحصول على حزام حزبي منظماتي يساعد ولو بأقدار على انطلاقة مريحة لموسم سياسي يلوح أكثر من صعب.


الأقرب للمنطق ووفق ما رشح عن مؤسسات الحركة ان القيادات التاريخية أو الوجوه النهضاوية الفاقعة أصبحت خارج طاولة المفاوضات النهضاوية والوطنية، ويبدو ان التركيز يتم الآن على الأسماء التالية" حبيب كشو، منجي مرزوق، حبيب الجملي، رضا بن مصباح، مجدي حسن، فاضل عبد الكافي، مروان العباسي"، وربما ما اسبقية طفيفة للسيد الحبيب الجملي.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192671

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 14h 03m |           
يا سيد السويلمي في السياسة عليك القراءة بين السطرين فليس ما نراه او ما نسمعه يبرز لنا الاتجاه.
منذ نتيجة رآسة البرلمان الامس وشبه تحالف برلماني بين النهضة وقلب تونس قد نقرء من ذلك ولادة خط ثالث وكان مستبعدا الى حد الآن وفي حسب ضني هو الاصعب والافضل لتونس ومستقبل البرلمان والسياسة في البلاد.
الاصعب لان تونس بحاجة لحلول اقتصادية سريعة والافضل لان الحياة السياسية في تونس الى أشد الحاجة لاعادة ترتيب البيت.



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