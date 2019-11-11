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عقود النفط تتراجع بأكثر من 1% متأثرة بتوترات التجارة

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
الأناضول - تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، متأثرة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ونهاية الأسبوع الماضي، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون إدارته وافقت على إلغاء بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على واردات صينية.


وعند الساعة (08:54 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.03 بالمئة أو 58 سنتا إلى 61.91 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.05 بالمئة أو 60 سنتا إلى 56.62 دولارا للبرميل.

وتعود أهمية النزاعات التجارية بالنسبة لأسعار النفط؛ كون الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام بمتوسط 18.5 مليون برميل يوميا، تتبعها الصين ثانيا بـ12.3 مليون برميل يوميا.

  
  
     
  
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