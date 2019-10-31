Ooredoo تونس تفوز بجائزة ''الأفضل في خدمة الحرفاء لسنة 2020''

Jeudi 31 Octobre 2019



بلاغ صحفي

- تقديرا لتميز خدماتها، تحصّلت Ooredoo تونس على جائزة "الأفضل في خدمة الحرفاء لسنة 2020" (Elu Service Client de l’année) وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُنتظم يوم الخميس 24 أكتوبر بتونس العاصمة.وقد صرّح المدير العام لـ Ooredooتونس، يوسف المصري، بالمناسبة: "تأتي هذه الجائزة تكريما لخدمة حرفاء Ooredoo التي تمثل أحد الركائز الأساسية لدى المشغل ومكافأة لجهود مختلف الفرق الساهرة على تقديم أفضل خدمة حرفاء لمشتركيها. كما تُكرّس القيم والطموحات التي تتميز بها Ooredoo وهي القرب من الحريف والانصات إليه وجودة تجربة خدمة الحرفاء".ومن جانبه، قال بسّام بوزمّي، مدير خدمات الحرفاء:" نحن فخورون بالحصول على جائزة الأفضل في خدمة الحرفاء في نسختها الأولى بتونس والتي تؤكد مجدّدا جودة الخدمات التي نُؤمّنها، إذ أننا حريصون في Ooredoo على التحسين المستمر لتجربة الحرفاء متعددة القنوات منها مركز النداء ومغازات Ooredoo والقنوات الرقمية على غرار My Ooredoo وMessenger وLive Chat و Whatsapp.وللتذكير فإن جائزة الأفضل في خدمة الحرفاء خلال السنة هي جائزة تمّ إطلاقها بفرنسا منذ سنة 2007. وتهدف إلى تقييم جودة مصلحة الحرفاء في المؤسّسات المسجلة بصفة اختيارية وفق مناخ الاستهلاك الخاص بها. وفي المجموع 160 اختبار تم إجراؤه من قبل حرفاء سرّيين، ضمّ مكالمات هاتفية وإبحار على الأنترنت ورسائل الكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وزيارات ميدانية. وإلى جانب تونس تنتظم المسابقة أيضا بكلّ من فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والمغرب وألمانيا. كما سيتم تنظيمها في 15 بلدا بحلول سنة 2025.وبحصولها على جائزة الأفضل في خدمة الحرفاء خلال السنة، تُعزّز Ooredoo تونس مكانتها خاصّة وأنّ المشغل تحصل هذه السنة أيضا على جائزة "أفضل خدمة حرفاء" لسنة 2019 خلال مسابقة Awards night.