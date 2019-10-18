الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاق بشأن ''بريكست''

Vendredi 18 Octobre 2019



الأناضول

- بروكسل - أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الخميس، أن الدول الأعضاء في الاتحاد قد وافقت على الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وأن هذا الاتفاق سيكون سار منذ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بعد لقاء بين القادة الأوروبيين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفق إعلام بريطاني.وقال توسك، إن قمة رؤساء الدول والحكومات "تبنت هذا الاتفاق ويبدو أننا نقترب كثيرًا من المرحلة النهائية".وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن مفاوضين أوروبيين وبريطانيين توصلوا إلى اتفاق حول شروط "بريسكت"، ما يعزز احتمالات الخروج من الاتحاد بحلول نهاية الشهر.وأعطى الزعماء الأوروبيون المجتمعون في بروكسل الاتفاق موافقة أولية، حسب الصحيفة.وأوضحت الصحيفة إلى أن الإجراء تنتقل الآن إلى لندن، حيث سيواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون التحدي الأكثر أهمية وهو الحصول على موافقة مجلس العموم (البرلمان) بعد غد السبت.وقال جونسون بعد الاجتماع: "هذا أمر عظيم بالنسبة لبلدنا، المملكة المتحدة، وأصدقائنا في الاتحاد الأوروبي. لقد حان الوقت لبرلمانيينا لإنجاز هذا".وأعرب جونسون عن أمله في أن يستبعد زملائه القادة في بروكسل أي مزيد من التأخير بعد الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.ويصوت المشرعون في مجلس العموم على اتفاق جونسون، السبت المقبل، ووافق البرلمان على قرار يجبر جونسون على طلب تأجيل الانسحاب لما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول إذا لم يستطع تمرير اتفاقه في البرلمان.وفي وقت سابق، تعهد جونسون بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، أي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سواء توصل إلى اتفاق مع بروكسل أم لا، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة وتسبب بحصول انشقاقات داخل حزبه.