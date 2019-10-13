Tunisie/Présidentielle : Kaïs Saïed a obtenu 72.53% des voix contre 27.47% pour Nabil Karoui (Emrhod Consulting)

Dimanche 13 Octobre 2019
Kaïs Saïed a obtenu 72.53% des voix contre 27.47% pour Nabil Karoui (Emrhod Consulting)
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Par:Faten (Tunisia )
Sur:وكالة أمرود لسبر الآراء: فوز ساحق لقيس سعيّد في رئاسيات تونس