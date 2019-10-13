Dimanche 13 Octobre 2019
الأناضول - تونس - حقق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد، الأحد، فوزا ساحقا على منافسه عن حزب قلب تونس نبيل القروي، وفق استطلاع لسبر آراء الناخبين.
وقالت وكالة أمرود لسبر الآراء (خاصة) إن سعيد حصل على 72.53 % من الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل القروي على 27.47 %.
وتداولت عدة قنوات ومواقع أخبار محلية هذه النتائج التي أعلن عنها مدير مؤسسة أمرود كونسلتينغ نبيل بالعم، للقناة التاسعة الخاصة.
وكان سعيّد حل في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.
وقالت وكالة أمرود لسبر الآراء (خاصة) إن سعيد حصل على 72.53 % من الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل القروي على 27.47 %.
وتداولت عدة قنوات ومواقع أخبار محلية هذه النتائج التي أعلن عنها مدير مؤسسة أمرود كونسلتينغ نبيل بالعم، للقناة التاسعة الخاصة.
وكان سعيّد حل في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.
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Par:slimene (France )
Sur:وكالة أمرود لسبر الآراء: فوز ساحق لقيس سعيّد في رئاسيات تونس