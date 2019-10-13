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وكالة أمرود لسبر الآراء: فوز ساحق لقيس سعيّد في رئاسيات تونس

Dimanche 13 Octobre 2019

Dimanche 13 Octobre 2019
الأناضول - تونس - حقق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد، الأحد، فوزا ساحقا على منافسه عن حزب قلب تونس نبيل القروي، وفق استطلاع لسبر آراء الناخبين.

وقالت وكالة أمرود لسبر الآراء (خاصة) إن سعيد حصل على 72.53 % من الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل القروي على 27.47 %.


وتداولت عدة قنوات ومواقع أخبار محلية هذه النتائج التي أعلن عنها مدير مؤسسة أمرود كونسلتينغ نبيل بالعم، للقناة التاسعة الخاصة.

وكان سعيّد حل في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.

  
  
     
  
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7 de 7 commentaires pour l'article 190912

Slimene  (France)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 19h 53m |           
@Karimyousef.merci de l'avoir libéré trois jours avant le scrutin..

Faten  (Tunisia)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 19h 50m |           
يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك

Karimyousef  (France)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 19h 37m |           
Il faudrait avoir la victoire modeste et ne pas insulter l'adversaire.ça ne se fait pas.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 19h 36m |           
Bravo a la justice d'avoir libéré kharoui sinon cette victoire aurait eu un goût amer.

Kamelwww  (France)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 19h 33m |           

الحمد لله. فاز الرئيس المثقف والمحب للغة العربية الفصحى قيس سعيد.

الحمد لله أن تخلصنا من اللص نبيل القروي.




Karimyousef  (France)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 19h 33m |           
Kharoui devrait appeler kais Saïd pour le féliciter et reconnaître sa victoire comme c'est la règle dans les grandes démocraties.
Bravo aussi à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de ces élections.

Abouhamza  (Tunisia)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 19h 26m |           
الف مبروك للشعب التونسي بفوز قيس سعيد



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