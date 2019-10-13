اليابان.. ارتفاع ضحايا إعصار هاغيبيس إلى 19 قتيلا

Dimanche 13 Octobre 2019
الأناضول - طوكيو - ارتفع عدد ضحايا إعصار هاغيبيس الذي اجتاح 6 مناطق السبت في اليابان، إلى 19 قتيلا.
ولايزال البحث جاريا عن 16 مفقودا جراء الإعصار، الذي تسبب بإصابة نحو 100 شخص، حسبما أوردت الصحافة المحلية اليابانية الأحد.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السيول اجتاحت العديد من المدن، فيما انقطع التيار الكهربائي عن نحو 500 ألف منزل، وأعلن حينها عن 7 قتلى.
ومن المنتظر أن يبدأ تأثير الإعصار بالتراجع اعتبارا من مساء اليوم الاحد.
ويعد "هاغيبيس" من أسوأ الأعاصير التي ضربت وسط وشرقي اليابان منذ 60 عاما، إذ بلغت سرعة الرياح المرافقة له 180 كيلومترا في الساعة.
وأدى الإعصار إلى إلغاء مباراتين في بطولة العالم للركبي، كما أثر على تنظيم جائزة فورمولا 1 في سوزوكا بوسط البلاد.
وعلى صعيد حركة المواصلات، ألغت شركات الطيران، ألف و660 رحلة داخلية و260 رحلة دولية، كما ألغيت رحلات العديد من القطارات السريعة وأغلقت عدد من خطوط المترو في طوكيو.
ولايزال البحث جاريا عن 16 مفقودا جراء الإعصار، الذي تسبب بإصابة نحو 100 شخص، حسبما أوردت الصحافة المحلية اليابانية الأحد.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السيول اجتاحت العديد من المدن، فيما انقطع التيار الكهربائي عن نحو 500 ألف منزل، وأعلن حينها عن 7 قتلى.
ومن المنتظر أن يبدأ تأثير الإعصار بالتراجع اعتبارا من مساء اليوم الاحد.
ويعد "هاغيبيس" من أسوأ الأعاصير التي ضربت وسط وشرقي اليابان منذ 60 عاما، إذ بلغت سرعة الرياح المرافقة له 180 كيلومترا في الساعة.
وأدى الإعصار إلى إلغاء مباراتين في بطولة العالم للركبي، كما أثر على تنظيم جائزة فورمولا 1 في سوزوكا بوسط البلاد.
وعلى صعيد حركة المواصلات، ألغت شركات الطيران، ألف و660 رحلة داخلية و260 رحلة دولية، كما ألغيت رحلات العديد من القطارات السريعة وأغلقت عدد من خطوط المترو في طوكيو.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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