الحوثيون: تصريح خالد بن سلمان عن مبادرتنا ''مؤشر إيجابي''

Samedi 05 Octobre 2019
الأناضول - قالت جماعة الحوثي في اليمن، إن تصريح نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، حول مبادرتها، مؤشر إيجابي يدعم السلام.
وفي تغريدة نشرها بوقت متأخر مساء الجمعة، قال نائب وزير الخارجية بحكومة الحوثيين حسين العزي (غير معترف بها دوليا)، إن "ما عبر عنه الأمير خالد تجاه مبادرة صنعاء، مؤشر إيجابي وإضافة لصوت السلام والعقل".
وأضاف العزي: "مما يسعدنا أننا كنا وما زلنا وسنبقى نتصرف من موقع المدافع وليس المعتدي"، وتابع القول: "كل قتالنا ونضالنا إنما كان وسيبقى من أجل السلام".
والجمعة، قال خالد بن سلمان، في تغريدات عبر تويتر، إن "التهدئة التي أُعلنت من اليمن (من قبل الحوثيين) تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوما، وتأمل أن تُطبق بشكل فعلي".
والإثنين الماضي، طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حوار على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، بأن توقف إيران دعمها للحوثيين، معربا عن أمله أن يؤدي وقف إطلاق النار على السعودية، الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم، إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن.
وسبق أن نفت إيران مرارا وتكرارا تدخلها في الشؤون الداخلية لليمن، مؤكدة أنها تدعم وحدة البلد واستقراره، وحق شعبه في تقرير مصيره عبر عملية سياسية تقوم على الحوار، تشارك فيها جميع الأحزاب والمجموعات والمكونات السياسية دون تدخل أجنبي.
وقبل أسبوعين، عرضت جماعة الحوثي، وقف العمليات الهجومية على السعودية، وطالبت الرياض برد مماثل، فيما ردت الأخيرة على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، بأنها ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق مبادراتهم.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
وفي تغريدة نشرها بوقت متأخر مساء الجمعة، قال نائب وزير الخارجية بحكومة الحوثيين حسين العزي (غير معترف بها دوليا)، إن "ما عبر عنه الأمير خالد تجاه مبادرة صنعاء، مؤشر إيجابي وإضافة لصوت السلام والعقل".
وأضاف العزي: "مما يسعدنا أننا كنا وما زلنا وسنبقى نتصرف من موقع المدافع وليس المعتدي"، وتابع القول: "كل قتالنا ونضالنا إنما كان وسيبقى من أجل السلام".
والجمعة، قال خالد بن سلمان، في تغريدات عبر تويتر، إن "التهدئة التي أُعلنت من اليمن (من قبل الحوثيين) تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوما، وتأمل أن تُطبق بشكل فعلي".
والإثنين الماضي، طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حوار على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، بأن توقف إيران دعمها للحوثيين، معربا عن أمله أن يؤدي وقف إطلاق النار على السعودية، الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم، إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن.
وسبق أن نفت إيران مرارا وتكرارا تدخلها في الشؤون الداخلية لليمن، مؤكدة أنها تدعم وحدة البلد واستقراره، وحق شعبه في تقرير مصيره عبر عملية سياسية تقوم على الحوار، تشارك فيها جميع الأحزاب والمجموعات والمكونات السياسية دون تدخل أجنبي.
وقبل أسبوعين، عرضت جماعة الحوثي، وقف العمليات الهجومية على السعودية، وطالبت الرياض برد مماثل، فيما ردت الأخيرة على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، بأنها ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق مبادراتهم.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
En continu
- Hier 22:15 العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 60
- Hier 20:22 ''النهضة الرقم الصعب .. و اللحم المقدد''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:25
|17:59
|15:26
|12:15
|06:18
|04:52
|
22°
|30°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|30°-20
|26°-20
|25°-18
|25°-19
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 949) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(154 500) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 405) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 054) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 97 975) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 74 040) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 773) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 745) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 850) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 941) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 54 377) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 166) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 076) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 733) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 680) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 426) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 506) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 50 802) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 50 148) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
( 49 383) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:Goldabdo (Tunisia )
Sur: صفاقس: فتح بحث تحقيقي حول شبهة فساد تتعلق بقاض