ريال مدريد ينجو من فخ كلوب بروج بنقطة غالية في أبطال أوروبا

Mardi 01 Octobre 2019



الأناضول

- سقط فريق ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، في فخ التعادل مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.بهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى نقطة في المركز الرابع والأخير، فيما ارتفع رصيد كلوب بروج إلى نقطتين في الوصافة بفارق نقطة خلف باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر.وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث يلعب باريس سان جيرمان مع غلاطة سراي التركي.أربك كلوب بروج حسابات ريال مدريد بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق النيجيري إمانويل دينيس بونافونتور.وفي الوقت الذي بحث فيه الريال عن التعادل، أضاف بونافونتور الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 39 ليخرج كلوب بروج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.وفي الوقت الذي اعتقدت فيه جماهير ريال مدريد أن الخسارة باتت أمر لا محالة، تمكن سيرخيو راموس من تقليص فارق النتيجة بإحرازه للهدف الأول في الدقيقة 55.وشهدت الدقيقة 84 طرد الهولندي رود فورمير ليلعب كلوب بروج الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.وبعدها بدقيقة تمكن ريال مدريد من إدراك التعادل عن طريق البرازيلي كاسيميرو ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.