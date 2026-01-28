Babnet   Latest update 14:22 Tunis

قبلي: عملة شركة البستنة يطالبون بتحيين شبكة الاجور وتسوية وضعية الشركة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/617156f7f143f3.15410615_gohnjefilpmqk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 13:41 قراءة: 0 د, 47 ث
      
طالب عدد من إطارات واعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة صباح اليوم الاربعاء، امام مقر ولاية قبلي، عقب سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي تم تنفيذها خلال الأسبوعين الماضيين امام مقرات المعتمديات، بإيجاد حل جذري لملف البستنة خاصة في ما يتعلق بتحيين شبكة الأجور وتسوية وضعية الشركة.
وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر لصحفي "وات" ان هذا التحرك الاحتجاجي الجهوي الذي يمثل تتويجا للتحركات التي تم تنفيذها على صعيد محلي، مرده عدم التفاعل الإيجابي مع مطالب العملة والإسراع بحلحلة ملف البستنة رغم الوعود المتكررة التي تلقوها على مستوى مركزي واخرها تلك التي عبرت عنها رئاسة مجلس نواب الشعب، بالعمل على التواصل مع الطرف الحكومي لتحيين شبكة الأجور كحل مستعجل.
وأشار الى تمسّك العملة بشركة البستنة بقبلي بمطلب تفعيل الزيادات وتحيين شبكة الأجور على غرار ما يتمتع به نظراؤهم في شركات البستنة الأخرى بباقي الجهات، فضلا عن تسوية ملف الشركة بصفة نهائية بما من شانه ان يساعد في تنفيذ برنامجها الوظيفي على الوجه الأمثل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322715

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-13
15°-12
18°-11
16°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/01)     1845,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/01)   27144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>