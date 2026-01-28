قبلي: عملة شركة البستنة يطالبون بتحيين شبكة الاجور وتسوية وضعية الشركة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/617156f7f143f3.15410615_gohnjefilpmqk.jpg width=100 align=left border=0>

طالب عدد من إطارات واعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة صباح اليوم الاربعاء، امام مقر ولاية قبلي، عقب سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي تم تنفيذها خلال الأسبوعين الماضيين امام مقرات المعتمديات، بإيجاد حل جذري لملف البستنة خاصة في ما يتعلق بتحيين شبكة الأجور وتسوية وضعية الشركة.

وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر لصحفي "وات" ان هذا التحرك الاحتجاجي الجهوي الذي يمثل تتويجا للتحركات التي تم تنفيذها على صعيد محلي، مرده عدم التفاعل الإيجابي مع مطالب العملة والإسراع بحلحلة ملف البستنة رغم الوعود المتكررة التي تلقوها على مستوى مركزي واخرها تلك التي عبرت عنها رئاسة مجلس نواب الشعب، بالعمل على التواصل مع الطرف الحكومي لتحيين شبكة الأجور كحل مستعجل.

وأشار الى تمسّك العملة بشركة البستنة بقبلي بمطلب تفعيل الزيادات وتحيين شبكة الأجور على غرار ما يتمتع به نظراؤهم في شركات البستنة الأخرى بباقي الجهات، فضلا عن تسوية ملف الشركة بصفة نهائية بما من شانه ان يساعد في تنفيذ برنامجها الوظيفي على الوجه الأمثل.