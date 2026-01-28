جلسة عمل تنسيقيّة بخصوص قائمة ضحايا الاعتداءات الارهابيّة الواقعة بعد تركيز مؤسسة فداء وتسوية الملفات السابقة

التأمت اليوم الاربعاء، بمقر مؤسسة "فداء"، جلسة عمل تنسيقيّة بخصوص قائمة ضحايا الاعتداءات الارهابيّة الواقعة بعد مباشرة المؤسّسة لمهامها.وتمّ الاتفاق خلال هذه الجلسة التي أشرف عليها رئيس مؤسسة "فداء" أحمد جعفر، على تسوية الملفات وموافاة المؤسّسة في أقرب الآجال بقائمة الضحايا، حتى تتولى مباشرة الإجراءات الإداريّة المتعلّقة بالإحاطة بذوي الحقوق من الشهداء والمصابين.أمّا بخصوص تسوية الملفات السابقة لمباشرة المؤسّسة لمهامها، فقد تمّ تبادل البيانات والمعطيات قصد الحصول على الأحكام القضائيّة وتولّى مؤسّسة "فداء" عرضها على اللجنة المختصّة وتسوية الملفات بصفة نهائيّة.وقد حضر الجلسة، حسب بلاغ لمؤسسة "فداء"، ممثلو كل من وزارة العدل (القطب القضائي لمكافحة الإرهاب) ووزارة الدفاع الوطني (القضاء العسكري) ووزارة الداخليّة (الهياكل الأمنيّة المختصّة).يذكر أن مؤسسة "فداء" قد تم إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 وهو يتعلق بإحداث مؤسسة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاهاوتم تنقيح المرسوم بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 .