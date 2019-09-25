رئيسة ''النواب'' الأمريكي تعلن بدء إجراءات عزل ترامب رسميًا

Mercredi 25 Septembre 2019



الأناضول

- واشنطن - أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، بدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه رسميًا.جاء ذلك في كلمة لـ"بيلوسي" بعد اجتماع مع نواب ديمقراطيين لبحث قرار بدء التحقيق مع ترامب على خلفية اتصاله بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أجل حث الأخير على فتح تحقيق بشأن عائلة منافسه الديمقراطي في رئاسيات 2020 "جو بايدن".ويزعم ديمقراطيون أن ترامب مارس ضغوطا على "زيلينسكي" في اتصال هاتفي، للتحقيق في أعمال يديرها نجل "بايدن" في أوكرانيا.ويعد بايدن أحد المرشحين الديمقراطيين الأوفر حظا لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.وقالت بيلوسي في كلمة متلفزة "أعلن اليوم أن مجلس النواب سيمضي قدما في تحقيق رسمي مع ترامب، يجب محاسبة الرئيس، ولا يوجد أحد فوق القانون".وأضافت أن "ترامب اتصل بدولة أجنبية من أجل التدخل في شؤون بلدنا وهذا خرق للقانون".وقبل كلمة "بيلوسي"، جدد "ترامب" نفيه حث الرئيس الأوكراني على فتح تحقيق بشأن نجل بايدن.غيّر أنه في المقابل أقر بذكره بايدن ونجله الذي عمل مع مجموعة أوكرانية لإنتاج الغاز اعتبارا من 2014، في اتصال هاتفي مع زيلينسكي خلال صيف 2019.وحتى الساعة 21:35 تغ، لم تصدر السلطات الأوكرانية أي تعليق على هذا الأمر.