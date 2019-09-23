Radio Babnet Tunisie On Air:   

رسميا.. ''توماس كوك'' أقدم شركة سفر في العالم تشهر إفلاسها

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
الأناضول - أشهرت شركة السفر والسياحة البريطانية "توماس كوك"، المصنفة كأقدم شركة سفر بالعالم، إفلاسها، بعد محاولات إنقاذها من ديون ومتأخرات مستحقة عليها.

وفي بيان، الإثنين، قالت الشركة إن عدة محاولات جرت خلال الأيام الماضية بين مساهمي الشركة ومجموعة ممولين لإنقاذها، إلا أنه كان لا بد من إشهار إفلاسها.


وذكرت أنها قررت اليوم الإعلان عن تصفية إلزامية يبدأ تنفيذ إجراءاتها فوريا، "وهو أفضل الحلول التي كانت مطروحة على المساهمين".

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ومن المتوقع أن تصدر الشركة خلال وقت لاحق اليوم، بيانا ثانيا بشأن موظفيها حول العالم وعددهم 22 ألفا، منهم قرابة 9 آلاف موظف ينشطون داخل المملكة المتحدة.

وأوردت وسائل إعلام بريطانية خلال وقت سابق، الأحد، أن مساهمين وممولين عقدوا آخر اجتماع لهم أمس، لتوفير تمويل بقيمة 250 مليون دولار لإنقاذ الشركة، دون فائدة.

وخلال الشهور الماضية، طلبت "توماس كوك" حزمة إنقاذ مالي للشركة من الحكومة البريطانية، دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وتأسست شركة السفر العالمية "توماس كوك"، عام 1841 بحجم مبيعات سنوية يتجاوز 11 مليار دولار أمريكي، وتخدم قرابة 19 مليون عميل.

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وشهدت شركات طيران عالمية تحديات مالية، مرتبطة بازدياد المنافسة من جهة، وارتفاع أسعار الوقود من جهة أخرى، إضافة إلى أسباب لها علاقة بتذبذبات أسعار الصرف.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 189604

Potentialside  ()  |Lundi 23 Septembre 2019 à 09h 33m |           
الشركة عندها حاليا 600 الف مسافر حول العالم ...يعني هل 100 سايح اللي عندنا مسؤول عليهم وزير السياحة ؟ ملا تخلويض و تبهليل...

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 08h 16m |           
خبر صادم ومخجل لتونس التي تبين أنها تتعامل -بالكريدي - مع شركات الأسفار في حين تكون معاملاتها مخالفة ومتشددة مع التونسيين .كنش الكريدي سيلقى به في سلة المهملات وننتظر أن يحاسب وزير السياحة حالا .

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 08h 11m |           
إنسى كان مازلت ترى مليم




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