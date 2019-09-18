يا قيس سعيد ..يا معذبهم...

Mercredi 18 Septembre 2019
حياة يادم
"آلو بشرى. معك السلفية حياة ..انقطع الخط .
أعجبتني الخاتمة فيها الكثير من الذكاء حيوتة.. بدأت المواهب تتفتق..الموضوع التالي عن إعلام و بلاطوهات .. القسوري.. العماري.. بوغلاب.. الجوقة الاعلامية.. صباحكم ورود".
هكذا صبحت علي اليوم، السعيدة، ابنة الخالة، فلم اجد بدا، سوى الرد بأحسن منها، قلمي عزيز .. و يرخصلك.
ما ان اغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر 2019، و ورود معلومات شبه مؤكدة عن ترشح قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، و نبيل القروي المسجون على ذمة قضايا تتعلق بتهمة الفساد والتهرب الضريبي، للدور الثاني، بدأت الحملة في التشكيك في الحر و في نزاهته.
لتنتصب الموائد الاعلامية المأجورة، محاطة بالنبارة المقتاتين على فضلات اولياء نعمتهم، ليقوموا لا بالتشهير بالمترشح القابع وراء القضبان، و صاحب الجملة الشهيرة، " لواش عملناه القناة ماو باش نحكم فيهم و في والديهم طو نوريهم الحرية"، عذرا قرائي الكرام على هذه الالفاظ السوقية. بل القيام بالمهمة القذرة، و هي محاولة اغتيال ارادة الشعب التونسي العظيم، و ان لم يكن بالامكان، التداول على اغتصاب الرجل عنوان المرحلة الجديدة، التي افصحت عنها صناديق الاقتراع ليوم 15 سبتمبر 2019، و صاحب الجملة الشهيرة، "إما أن تتحدث عنا اجيال من احفادنا بكل فخر او أن نكون سطرا مخجلا يدرسونه في كتب التاريخ"، تمتعوا قرائنا الكرام بهذه الالفاظ الراقية.
فانهالت الضربات من كل صوب و حدب على الرجل، قيس سعيد.
لتطل علينا، سيدة الكرونيكورات، ميا القسوري، متهمة الرجل الاستاذ الجامعي، بانه عنوان فشل منظومة التعليم بتونس، لا لشيء، إلا لان مريدينه من الطلبة و التلاميذ. و تأكد كذلك، رغم تاكيده قائلا " انا تونسي لا انتمي لاي حزب و لن انتمي لاي حزب، عشت مستقلا و ساموت مستقلا و إن كان هناك حزب أنتمي إليه فهو حزب الشعب التونسي" انه مرشح حركة النهضة السري.. يتضح انها مهووسة بكلمة "السري" نسبة "للجهاز السري" و كأني بها تحاول ربط الرجل "بالجهاز"..
اما العماري، الذي دخل في حالة من التوهان من قبل فتح الصناديق، اتهم الرجل بانه سلفي من حزب التحرير، و لا ادري، و بعد صدور النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية 2019، التي اعلنت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هل استفاق من توهانه؟.
و على الرغم، و ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 49 بالمائة، يعني نصف المسجلين، و هي لعمري، نسبة محترمة، يتحفنا بوغلاب بتعبيرة من نفس خزان الالفاظ السوقية قائلا "الناس شايخة و انت تجي تقوللهم الكسكسي موش بنين تفسدلهم مزاجهم"، و الاصح و ان مزاجه ضرب في الصميم.
تساءلت، لماذا كل هذا العذاب المستطعم في حلوقهم من هذا الرجل؟، فبحثت عن السبب، فوجدت الإجابة، تقول، ان الرجل يتزعم الشباب الرافض لاستشراء حالة الفساد بمؤسسات الدولة، و الرافض لاغتصاب ثروات الوطن، قصد فصل "السيستام" الذين هم جزء منه المتمعش من خيرات الوطن، عن الدولة.
في ظل اصرارهم على تكرار القصف المركز، يجعلني اتساءل مرة أخرى، لماذا كل هذا الحزن و الكآبة المرسومة على وجوههم و اتسام ملامحمهم بالسكون و الترقب و الخشية وكان على رؤوسهم الطير؟، على فكرة، المثل المذكور سالفا حسب الزمخشري يضرب للحلماء و أهل الاناة، في قراءة اخرى، ربما فصيح اللغة قيس سعيد يفتي بالاصح، صراحة نطق الرجل بلغة الام بفصاحة ليس سببا وجيها لنقمتهم، مع علمي اليقين، بعداوتهم للثقافة العربية الاسلامية.
لكنني تاكدت، ان الرجل، يتقن لغة اخرى، لا تروق لهم، و ربما هي التي أصابتهم في مقتل، و لا تقل فصاحة عن اللغة العربية، انها لغة ثورة 17 ديسمبر، و ان مريدي الرجل، هم سوى شباب يتقنون نفس اللغة بروح 17 و 14 و كانت هذه الارقام هي كلمة السر التي استعملوها بينهم في غفلة من "السيستام".. لله درك يا تونس كم انت ولادة.
ابنة خالتي العزيزة، ابشري، واحدة اخرى على الحساب، فان صفحة القناة للجوقة الاعلامية، تخسر في ساعات قليلة أكثر من 900 الف من المتابعين، كنتيجة لرد شباب الثورة على القصف المركز من طرف هذه القناة على ارادة الشعب التونسي العظيم، مما جعل مريم بلقاضي تستجدي في برنامجها ليلة البارحة قيس سعيد، ان يفتح هاتفه، المغلق امام "السيستام" المفتوح امام Anti "سيستام".. عذرا لاستعمالي للغة اجنبية في حضرة لغة عربية فصحى، فقط اردت ارضاء بطلة مقالي السابق، بشرى، التي دائما تقول ان الفرنسية تعبر أكثر..
اطمئني ابنة الخالة، فان شباب الثورة 17 - 14 كفى و وفى، و رسم بوعيه كلمات اغنية بلحن الثورة تنعي فيها "السيستام"، عنوانها يا قيس سعيد.. يا معذبهم .. القسوري .. العماري .. بو غلاب .....
"آلو بشرى. معك السلفية حياة ..انقطع الخط .
أعجبتني الخاتمة فيها الكثير من الذكاء حيوتة.. بدأت المواهب تتفتق..الموضوع التالي عن إعلام و بلاطوهات .. القسوري.. العماري.. بوغلاب.. الجوقة الاعلامية.. صباحكم ورود".
هكذا صبحت علي اليوم، السعيدة، ابنة الخالة، فلم اجد بدا، سوى الرد بأحسن منها، قلمي عزيز .. و يرخصلك.
ما ان اغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر 2019، و ورود معلومات شبه مؤكدة عن ترشح قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، و نبيل القروي المسجون على ذمة قضايا تتعلق بتهمة الفساد والتهرب الضريبي، للدور الثاني، بدأت الحملة في التشكيك في الحر و في نزاهته.
لتنتصب الموائد الاعلامية المأجورة، محاطة بالنبارة المقتاتين على فضلات اولياء نعمتهم، ليقوموا لا بالتشهير بالمترشح القابع وراء القضبان، و صاحب الجملة الشهيرة، " لواش عملناه القناة ماو باش نحكم فيهم و في والديهم طو نوريهم الحرية"، عذرا قرائي الكرام على هذه الالفاظ السوقية. بل القيام بالمهمة القذرة، و هي محاولة اغتيال ارادة الشعب التونسي العظيم، و ان لم يكن بالامكان، التداول على اغتصاب الرجل عنوان المرحلة الجديدة، التي افصحت عنها صناديق الاقتراع ليوم 15 سبتمبر 2019، و صاحب الجملة الشهيرة، "إما أن تتحدث عنا اجيال من احفادنا بكل فخر او أن نكون سطرا مخجلا يدرسونه في كتب التاريخ"، تمتعوا قرائنا الكرام بهذه الالفاظ الراقية.
فانهالت الضربات من كل صوب و حدب على الرجل، قيس سعيد.
لتطل علينا، سيدة الكرونيكورات، ميا القسوري، متهمة الرجل الاستاذ الجامعي، بانه عنوان فشل منظومة التعليم بتونس، لا لشيء، إلا لان مريدينه من الطلبة و التلاميذ. و تأكد كذلك، رغم تاكيده قائلا " انا تونسي لا انتمي لاي حزب و لن انتمي لاي حزب، عشت مستقلا و ساموت مستقلا و إن كان هناك حزب أنتمي إليه فهو حزب الشعب التونسي" انه مرشح حركة النهضة السري.. يتضح انها مهووسة بكلمة "السري" نسبة "للجهاز السري" و كأني بها تحاول ربط الرجل "بالجهاز"..
اما العماري، الذي دخل في حالة من التوهان من قبل فتح الصناديق، اتهم الرجل بانه سلفي من حزب التحرير، و لا ادري، و بعد صدور النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية 2019، التي اعلنت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هل استفاق من توهانه؟.
و على الرغم، و ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 49 بالمائة، يعني نصف المسجلين، و هي لعمري، نسبة محترمة، يتحفنا بوغلاب بتعبيرة من نفس خزان الالفاظ السوقية قائلا "الناس شايخة و انت تجي تقوللهم الكسكسي موش بنين تفسدلهم مزاجهم"، و الاصح و ان مزاجه ضرب في الصميم.
تساءلت، لماذا كل هذا العذاب المستطعم في حلوقهم من هذا الرجل؟، فبحثت عن السبب، فوجدت الإجابة، تقول، ان الرجل يتزعم الشباب الرافض لاستشراء حالة الفساد بمؤسسات الدولة، و الرافض لاغتصاب ثروات الوطن، قصد فصل "السيستام" الذين هم جزء منه المتمعش من خيرات الوطن، عن الدولة.
في ظل اصرارهم على تكرار القصف المركز، يجعلني اتساءل مرة أخرى، لماذا كل هذا الحزن و الكآبة المرسومة على وجوههم و اتسام ملامحمهم بالسكون و الترقب و الخشية وكان على رؤوسهم الطير؟، على فكرة، المثل المذكور سالفا حسب الزمخشري يضرب للحلماء و أهل الاناة، في قراءة اخرى، ربما فصيح اللغة قيس سعيد يفتي بالاصح، صراحة نطق الرجل بلغة الام بفصاحة ليس سببا وجيها لنقمتهم، مع علمي اليقين، بعداوتهم للثقافة العربية الاسلامية.
لكنني تاكدت، ان الرجل، يتقن لغة اخرى، لا تروق لهم، و ربما هي التي أصابتهم في مقتل، و لا تقل فصاحة عن اللغة العربية، انها لغة ثورة 17 ديسمبر، و ان مريدي الرجل، هم سوى شباب يتقنون نفس اللغة بروح 17 و 14 و كانت هذه الارقام هي كلمة السر التي استعملوها بينهم في غفلة من "السيستام".. لله درك يا تونس كم انت ولادة.
ابنة خالتي العزيزة، ابشري، واحدة اخرى على الحساب، فان صفحة القناة للجوقة الاعلامية، تخسر في ساعات قليلة أكثر من 900 الف من المتابعين، كنتيجة لرد شباب الثورة على القصف المركز من طرف هذه القناة على ارادة الشعب التونسي العظيم، مما جعل مريم بلقاضي تستجدي في برنامجها ليلة البارحة قيس سعيد، ان يفتح هاتفه، المغلق امام "السيستام" المفتوح امام Anti "سيستام".. عذرا لاستعمالي للغة اجنبية في حضرة لغة عربية فصحى، فقط اردت ارضاء بطلة مقالي السابق، بشرى، التي دائما تقول ان الفرنسية تعبر أكثر..
اطمئني ابنة الخالة، فان شباب الثورة 17 - 14 كفى و وفى، و رسم بوعيه كلمات اغنية بلحن الثورة تنعي فيها "السيستام"، عنوانها يا قيس سعيد.. يا معذبهم .. القسوري .. العماري .. بو غلاب .....
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Par:Momolecool (Belgium )
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