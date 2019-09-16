الشاهد: نحترم نتائج الانتخابات الرئاسية

Lundi 16 Septembre 2019



الأناضول

- تونس/عادل الثابتي - أكد رئيس الحكومة التونسي، والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد احترامه لتقديرات نتائج الانتخابات التي أصدرتها مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء.جاء ذلك في تصريحات صحفية للشاهد مساء الأحد.ووفق النتائج التقديرية التي قدمتها "سيغما كونساي" على تلفزيون الحوار التونسي الخاص تقدم قيس سعيد المرشح المستقل بـ 19.50 بالمائة من الأصوات.وجاء نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية 15.5 بالمائة، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة في المرتبة الثالثة 11 بالمائة.المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي، جاء في المرتبة الرابعة بـ 9.4 بالمائة، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ 7.5 بالمائة، وجاء الصافي سعيد بـ 7.5 بالمائة في المرتبة السادسة.واعتبر الشاهد أن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسية "مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي"، داعيًا إلى "فهم لماذا صوت التونسيون هكذا ؟"ونبّه الشاهد إلى عدم وجود مرشح من الصف الديمقراطي في الدور الثاني للرئاسيات مطالبا العائلة الديمقراطية بالتوحّد خلال الانتخابات التشريعية القادمة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل التي وصفها بـ"المحطة الوطنية المصيرية".