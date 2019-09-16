Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab  

تونس لن تتحمل رئيسا مثل قيس سعيد ...

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
مرتجى محجوب

الاستاذ و ليس الدكتور قيس سعيد لم نسمع له صوتا و لو خافتا زمن استبداد النظام السابق .


نشط سياسيا بعد الثورة عبر جملة من التصريحات و المقترحات القانونية و الدستورية و احيانا السياسية اقرب منها للشعارات الفضفاضة من كونها يمكن ان تمثل حلولا واقعية قابلة للتجسيد .

يتحدث الرجل على سبيل المثال عن ضرورة التغيير الجذري للنظام الانتخابي لينبثق من القاعدة الى القمة أي و بكل بساطة ان ننتخب العمدة و المعتمد و الوالي ...فبحيث كما يقول الباجي" يذكروا بالخير" ، سنزيد البلاد تشتتا على تشتت ,اذ تخيلوا معي عمدة جبهاوي و معتمد نهضاوي و والي من قلب تونس !!!
"برة سلكها وقتها " !!!

ثم يوجه الرجل كلامه و تحذيره ووعيده لفرنسا و الغرب بصفة عامة ، بأن شعوبهم ليست أفضل من شعبنا العظيم و ان عليهم رفع اياديهم عن ثرواتنا الوطنية ...
"هاو الضرب يا بو قلب "...
و تتحدث وكالات الأخبار الدولية عن دخول الدول الغربية في حالة ذعر و خوف شديدين منذ ذلك التصريح الناري للزعيم قيس سعيد ....

كما يبشركم الزعيم بصلح سوف يبرمه مع رجال الأعمال الفاسدين في مقابل تمويلهم و استثمارهم في المعتمديات الاكثر فقرا ،
و قد وصلتنا انباء متطابقة ، بأن صفوفا طويلة من رجال الأعمال بصدد التشكل طلبا للصلح و الصفح !

تونس ، التي تعيش اوضاعا اقتصادية صعبة و خطيرة و ضغوطات داخلية و خارجية ، لن تتحمل في ظرفها الحالي ، رئيسا من طينة الاستاذ قيس سعيد "داخل عليها و كما يقول مثلنا الشعبي فركة و عود حطب " ، لذلك و من اجل تجنيب تونس سيناريوهات" قذافية " ، و إنقاذ ما يمكن انقاذه بعد ما حصل الذي حصل ، فلا بديل عن دعم المرشح الآخر في الدور الثاني للرئاسيات السابقة لاوانها ، سواء كان نبيل القروي أو حتى عبد الفتاح مورو ان لزم الأمر ، و للحديث بقية ...

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
festival-0da0492d21cf85a674d21bc63666df47-2019-09-16 06:27:04






1 de 1 commentaires pour l'article 189176

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 06h 52m |           
يا هذا تحملت بورقيبة وبن علي والمبزع والمرزوقي وتتحمل القروي ولا تتحمل قيس سعيد؟ كم أنت عبقري يا ابن السياسة



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 16 سبتمبر 2019 | 17 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:28 15:46 12:21 06:02 04:34
25°
 35° % 65 :الرطــوبة
تونــس 25°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
35°-2533°-2533°-2431°-2331°-24
  • Avoirs en devises
    18425,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15914 DT        1$ =2,85983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   972,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568617397|189176 5579|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires