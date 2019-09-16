تونس لن تتحمل رئيسا مثل قيس سعيد ...

Lundi 16 Septembre 2019



الاستاذ و ليس الدكتور قيس سعيد لم نسمع له صوتا و لو خافتا زمن استبداد النظام السابق .نشط سياسيا بعد الثورة عبر جملة من التصريحات و المقترحات القانونية و الدستورية و احيانا السياسية اقرب منها للشعارات الفضفاضة من كونها يمكن ان تمثل حلولا واقعية قابلة للتجسيد .يتحدث الرجل على سبيل المثال عن ضرورة التغيير الجذري للنظام الانتخابي لينبثق من القاعدة الى القمة أي و بكل بساطة ان ننتخب العمدة و المعتمد و الوالي ...فبحيث كما يقول الباجي" يذكروا بالخير" ، سنزيد البلاد تشتتا على تشتت ,اذ تخيلوا معي عمدة جبهاوي و معتمد نهضاوي و والي من قلب تونس !!!"برة سلكها وقتها " !!!ثم يوجه الرجل كلامه و تحذيره ووعيده لفرنسا و الغرب بصفة عامة ، بأن شعوبهم ليست أفضل من شعبنا العظيم و ان عليهم رفع اياديهم عن ثرواتنا الوطنية ..."هاو الضرب يا بو قلب "...و تتحدث وكالات الأخبار الدولية عن دخول الدول الغربية في حالة ذعر و خوف شديدين منذ ذلك التصريح الناري للزعيم قيس سعيد ....كما يبشركم الزعيم بصلح سوف يبرمه مع رجال الأعمال الفاسدين في مقابل تمويلهم و استثمارهم في المعتمديات الاكثر فقرا ،و قد وصلتنا انباء متطابقة ، بأن صفوفا طويلة من رجال الأعمال بصدد التشكل طلبا للصلح و الصفح !تونس ، التي تعيش اوضاعا اقتصادية صعبة و خطيرة و ضغوطات داخلية و خارجية ، لن تتحمل في ظرفها الحالي ، رئيسا من طينة الاستاذ قيس سعيد "داخل عليها و كما يقول مثلنا الشعبي فركة و عود حطب " ، لذلك و من اجل تجنيب تونس سيناريوهات" قذافية " ، و إنقاذ ما يمكن انقاذه بعد ما حصل الذي حصل ، فلا بديل عن دعم المرشح الآخر في الدور الثاني للرئاسيات السابقة لاوانها ، سواء كان نبيل القروي أو حتى عبد الفتاح مورو ان لزم الأمر ، و للحديث بقية ...ناشط سياسي مستقل