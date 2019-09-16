تونس لن تتحمل رئيسا مثل قيس سعيد ...

Lundi 16 Septembre 2019
مرتجى محجوب
الاستاذ و ليس الدكتور قيس سعيد لم نسمع له صوتا و لو خافتا زمن استبداد النظام السابق .
نشط سياسيا بعد الثورة عبر جملة من التصريحات و المقترحات القانونية و الدستورية و احيانا السياسية اقرب منها للشعارات الفضفاضة من كونها يمكن ان تمثل حلولا واقعية قابلة للتجسيد .
يتحدث الرجل على سبيل المثال عن ضرورة التغيير الجذري للنظام الانتخابي لينبثق من القاعدة الى القمة أي و بكل بساطة ان ننتخب العمدة و المعتمد و الوالي ...فبحيث كما يقول الباجي" يذكروا بالخير" ، سنزيد البلاد تشتتا على تشتت ,اذ تخيلوا معي عمدة جبهاوي و معتمد نهضاوي و والي من قلب تونس !!!
"برة سلكها وقتها " !!!
ثم يوجه الرجل كلامه و تحذيره ووعيده لفرنسا و الغرب بصفة عامة ، بأن شعوبهم ليست أفضل من شعبنا العظيم و ان عليهم رفع اياديهم عن ثرواتنا الوطنية ...
"هاو الضرب يا بو قلب "...
و تتحدث وكالات الأخبار الدولية عن دخول الدول الغربية في حالة ذعر و خوف شديدين منذ ذلك التصريح الناري للزعيم قيس سعيد ....
كما يبشركم الزعيم بصلح سوف يبرمه مع رجال الأعمال الفاسدين في مقابل تمويلهم و استثمارهم في المعتمديات الاكثر فقرا ،
و قد وصلتنا انباء متطابقة ، بأن صفوفا طويلة من رجال الأعمال بصدد التشكل طلبا للصلح و الصفح !
تونس ، التي تعيش اوضاعا اقتصادية صعبة و خطيرة و ضغوطات داخلية و خارجية ، لن تتحمل في ظرفها الحالي ، رئيسا من طينة الاستاذ قيس سعيد "داخل عليها و كما يقول مثلنا الشعبي فركة و عود حطب " ، لذلك و من اجل تجنيب تونس سيناريوهات" قذافية " ، و إنقاذ ما يمكن انقاذه بعد ما حصل الذي حصل ، فلا بديل عن دعم المرشح الآخر في الدور الثاني للرئاسيات السابقة لاوانها ، سواء كان نبيل القروي أو حتى عبد الفتاح مورو ان لزم الأمر ، و للحديث بقية ...
ناشط سياسي مستقل
الاستاذ و ليس الدكتور قيس سعيد لم نسمع له صوتا و لو خافتا زمن استبداد النظام السابق .
نشط سياسيا بعد الثورة عبر جملة من التصريحات و المقترحات القانونية و الدستورية و احيانا السياسية اقرب منها للشعارات الفضفاضة من كونها يمكن ان تمثل حلولا واقعية قابلة للتجسيد .
يتحدث الرجل على سبيل المثال عن ضرورة التغيير الجذري للنظام الانتخابي لينبثق من القاعدة الى القمة أي و بكل بساطة ان ننتخب العمدة و المعتمد و الوالي ...فبحيث كما يقول الباجي" يذكروا بالخير" ، سنزيد البلاد تشتتا على تشتت ,اذ تخيلوا معي عمدة جبهاوي و معتمد نهضاوي و والي من قلب تونس !!!
"برة سلكها وقتها " !!!
ثم يوجه الرجل كلامه و تحذيره ووعيده لفرنسا و الغرب بصفة عامة ، بأن شعوبهم ليست أفضل من شعبنا العظيم و ان عليهم رفع اياديهم عن ثرواتنا الوطنية ...
"هاو الضرب يا بو قلب "...
و تتحدث وكالات الأخبار الدولية عن دخول الدول الغربية في حالة ذعر و خوف شديدين منذ ذلك التصريح الناري للزعيم قيس سعيد ....
كما يبشركم الزعيم بصلح سوف يبرمه مع رجال الأعمال الفاسدين في مقابل تمويلهم و استثمارهم في المعتمديات الاكثر فقرا ،
و قد وصلتنا انباء متطابقة ، بأن صفوفا طويلة من رجال الأعمال بصدد التشكل طلبا للصلح و الصفح !
تونس ، التي تعيش اوضاعا اقتصادية صعبة و خطيرة و ضغوطات داخلية و خارجية ، لن تتحمل في ظرفها الحالي ، رئيسا من طينة الاستاذ قيس سعيد "داخل عليها و كما يقول مثلنا الشعبي فركة و عود حطب " ، لذلك و من اجل تجنيب تونس سيناريوهات" قذافية " ، و إنقاذ ما يمكن انقاذه بعد ما حصل الذي حصل ، فلا بديل عن دعم المرشح الآخر في الدور الثاني للرئاسيات السابقة لاوانها ، سواء كان نبيل القروي أو حتى عبد الفتاح مورو ان لزم الأمر ، و للحديث بقية ...
ناشط سياسي مستقل
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: قيس سعيد ونبيل القروي في الدور الثاني برئاسيات تونس