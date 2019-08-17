Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Ala Eyne  

فضيحة الــ101 سؤال !!!

Samedi 17 Août 2019

Samedi 17 Août 2019
نصرالدين السويلمي

أفرج المكتب التنفيذي عن الاسئلة الموعودة واصبحت في متناول الساسة وتحت ذمة المجتمع، اسئلة وحين ينتهي الواحد من مراجعتها تحيله مباشرة على كيان يرغب في القول انني هنا، ويبحث له عن قدم في عالم السياسة، ويرغب في الدخول عبر أضعف الإيمان، عبر وثيقة الأسئلة بعد ان فشل في الدخول القوي السافر عبر تمثيلية سياسية او حالة دعم فاقعة كانت ستعصف بما تبقى من الاتحاد، وتحول البطحاء الى جبهة شعبية أخرى بهمامها ورحويها.


اغرب ما ورد في أسئلة الاتحاد وبلا أدنى شك هو الحديث عن كيفية علاج الاستثمار! شخصيا كنت أعتقد أن يتعرض الاتحاد الى كل شاردة وواردة فقط يتجنب الاستثمار، لكنه تناوله في أكثر من نقطة، ولم يتعرض الى دوره في ذلك بتاتا، بل ان الاتحاد تعرض الى كل شيء في اسئلته، التنمية والجهوية والدفاع والأمن والاقتصاد والأحزاب والطبيعة والبنوك والعلاقات الخارجية والعمل البرلماني وعن المحاصة الحزبية.. الى جانب العشرات من المحاور الاخرى، لكنه لم يسأل لا الأحزاب ولا الشخصيات المترشحة للرئاسة عن الاتحاد وعن دوره في تردي الاستثمار وعن دوره في عهد بن علي ودوره بعد الثورة وعن رؤية الجميع لمسألة الاقتطاع الآلي، لم يتعرض ايضا الى امكانية سن قوانين تجرم الاضرابات العشوائية بل وتمنع الاضرابات وتستبدلها بأشكال اخرى من النضال حتى تستقيم التجربة في بعدها السياسي ثم الاجتماعي وتأمن من سرطان الثورات المضادة في الداخل والخارج.

101 من النقاط جاءت خالية من ذكر الاتحاد ولم تتطرق حتى بشكل عابر الى الادوار التي قام ويقوم عليها، قائمة طويلة من الأسئلة تعرضت إلى الدولة والسلطة والأحزاب والحكم والمجتمع والشعب والمؤسسات.. ولم تتعرض إلى الاتحاد! بل ومن غرائب ما ورد في الاسئلة تلك المتعلقة بالقضاء وسبل تطويره والمتعلقة بالمؤسسة العسكرية!!! واحدة من أكثر المؤسسات زراعة للتوتر في البلاد تختبر المترشحين عن اثنين من أنجح المؤسسات في البلاد!!!

ان يطرح الاتحاد اسئلة حول القضاء وحول المؤسسة العسكرية وحول الاستثمار وحول الإنتاج وحول اصلاح القطاع العام، فتلك احجية لا قبل للمنطق بها، والا كيف يستوعب العقل أن المعول الأول الذي أجلى الاستثمار وخرب الإنتاج يختبر السياسيين في الاستثمار والإنتاج! وهو الذي حارب بكل شراسة من أجل إبقاء القطاع العام في ركوده وسباته وافلاسه، ثم يسأل السياسيين عن كيفية إصلاح القطاع العام!!!


ماذا لو أضاف الاتحاد 4 أسئلة لتصبح الحصيلة 105:
*هل توافق على إيقاف الاقتطاع الآلي لحساب الاتحاد؟
*هل تعتقد ان الاتحاد تسبب في كارثة استثمارية إنتاجية اصلاحية خلال الــ8 سنوات الفارطة؟
*هل تعتقد ان الاتحاد مؤسسة تونسية يجب ان تخضع لقانون المحاسبة والمراقبة والشفافية وان تقدم جردا في الأموال التي تقتطعها شهريا من جيوب الشغيلة اين وكيف ومتى صرفت.
*هل تعتقد ان المنظمة التي تؤيد الانقلابات وتبارك مجازر السفاح السيسي وتشد الرحال لتهنئة صاحب البراميل المتفجرة، هل تعتقد أنها مؤهلة لاختبار التونسيين.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187518

Kerker  (France)  |Samedi 17 Août 2019 à 07h 37m |           
ما دخل مؤسّسة الإتّحاد في فساد قام به مسؤول ما؟؟؟؟ إنّ الفساد يطوف بكلّ مؤسّسات الدّولة و معضم أفراد الشّعب من ضعاف النّفس تعمّهم الشعبوية و النّفاق، يطغى عليهم حبّ الذّات. يئوّلون فيما لايحيطون به علما، مشّاءون بنميم يشتّتون بألسنتهم و أعمالهم شمل الأمّة تحت راية الإسلام!!!٠ نحن نريد قادة من عباد الرّحمان تنكر ذاتها، تطفئ نيران الحسد و البغض و الكراهية، و لا حاجة لنا بحمّالين الحطب، أعراب ذو إنتقام و شغب.
إنّ الإتّحاد يسعى للحفاظ على حقوق وكرامة عيش العامل التّونسي من عهد الإستعمار و البايات و الحكّام الطّاغية إلى يومنا هذا. إنّ الثّويرة نجحت بإضراب الإتّحاد بصفاقس ثمّ بسوسة و أخيرا بالعاصمة ممّا أدّى إلى هروب بن علي!!! أين كانت الأحزاب في ذلك العهد؟ أأصبحوا اليوم من الطغاة و أهل الشّقاق و النّفاق؟

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 17 Août 2019 à 07h 14m |           
ألف تحية وتحية صباحية الى الجميع والبداية مع هذا المقال البالغ الأهمية عن أسئلة الاتحاد وأساند الكاتب اضافة الأسئلة الحارقة التي أسقطها الاتحاد لتصبح 105 سؤال .



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