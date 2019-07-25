حركة النهضة تنعى السبسي وتؤكد تمسكها باستكمال مسار بناء الجمهورية وتركيز المؤسسات الدستورية

Jeudi 25 Juillet 2019



باب نات

- نعت حركة النهضة ،الفقيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس وفي ما يلي فحوى النعي:"الله أكبر الله أكبرببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الاستاذ محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس في ذكرى عيد الجمهورية التي بذل الجهد لها من يوم إعلانها إلى اختياره كأول رئيس منتخب من الشعب، مساهما في بناء الجمهورية الثانيةوبهذه المناسبة الأليمة تتقدم حركة النهضة بأحر التعازي لعائلة الفقيد وللشعب التونسي راجين من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وان يسكنه فسيح جنانه، ويرزق أهله جميل الصبر والسلوان.وإذ تؤكد الحركة على تمسكها باستكمال مسار بناء الجمهورية وتركيز المؤسسات الدستورية فإنها تدعو كافة الشعب التونسي بنخبه ومواطنيه إلى الوحدة الصماء واللحمة الوطنيةإنا لله وإنا إليه راجعون"