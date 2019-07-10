Radio Babnet Tunisie On Air:   

الجزائر.. وضع وزير الصناعة السابق تحت الرقابة القضائية في قضايا فساد

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
الأناضول - الجزائر/ حسان جبريل - أمرت المحكمة العليا في الجزائر، الأربعاء، بإيداع يوسف يوسفي، وزير الصناعة والمناجم السابق، مستشار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، تحت الرقابة القضائية في قضايا فساد.

وقال التلفزيون الرسمي الجزائري إن "المستشار المحقق في المحكمة العليا أمر بوضع وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، تحت الرقابة القضائية بشأن قضايا فساد".


ووضع يوسفي، تحت الرقابة القضائية، إجراء احترازي لمنعه من السفر خارج الجزائر بسحب جواز سفره، وإلزامه شهريًا بتوقيع وثيقة أمام النائب في المحكمة العليا، لإثبات عدم مغادرته البلد، لحين انتهاء التحقيقات فى التهم الموجهة إليه.

‎ ولم يشر التلفزيون إلى تفاصيل بشأن تلك القضايا.

ومَثُلَ يوسفي، في وقت سابق الأربعاء، أمام المحكمة العليا لسماع أقواله في قضايا فساد حين كان وزيرًا للصناعة.

وخلال توليه الوزارة منح يوسفي عقودًا لإقامة مصانع لتجميع أجزاء السيارات لعدة علامات أجنبية، وتم حبس ملاك تلك المصانع، وهم رجال أعمال مقربين من الرئاسة والحكومة السابقتين، ضمن تحقيقات فساد.

ويجري القضاء الجزائري، منذ شهرين، تحقيقات مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.

وخلال الأسبوع الجاري، تم إيداع جمال ولد عباس، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني (صاحب الأغلبية البرلمانية) الحبس المؤقت، في تحقيقات خاصة بقضايا فساد، خلال توليه وزارة التضامن.

كما أودع السعيد بركات، وزير التضامن الأسبق، الحبس المؤقت، ضمن تحقيقات فساد أيضًا.

  
  
     
  
festival-8b62866369f8c8ef2ecde92598261e7b-2019-07-10 20:44:25






0 de 0 commentaires pour l'article 185523



Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin (1-0)
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
- - - - -


En continu

الأربعاء 10 جويلية 2019 | 7 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:16 12:32 05:07 03:15
27°
 26° % 54 :الرطــوبة
تونــس 23°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
26°-2333°-2235°-2438°-2638°-24
  • Avoirs en devises
    13814,6

  • (10 juill)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,24204 DT        1$ =2,87483 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 juill)   1221,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562789447|185523 219|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires