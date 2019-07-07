الحوثيون يعلنون تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة لمواجهة التحالف

Dimanche 07 Juillet 2019



الأناضول

- اليمن/ محمد السامعي - أعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن، الأحد، تصنيع صواريخ باليسيتة وطائرات مسيرة جديدة، لمواجهة التحالف العربي الذي تقوده السعودية.وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بنسختها الحوثية، افتتح مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (بمثابة الرئاسة في مناطق الحوثيين)، معرضا للصناعات العسكرية اليمنية الذي يحتوي على نماذج للصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة.وأضافت الوكالة: أنه "تم إزاحة الستار عن الأسلحة اليمنية الجديدة التي تشمل صاروخ قدس 1 المجنح، وطائرة صماد 3 المسيرة، وطائرة صماد 1 المسيرة الاستطلاعية، وطائرة قاصف 2k المسيرة".وتابعت أن "هذه الأسلحة الجديدة، تعد إضافة نوعية ستعزز من القدرات العسكرية اليمنية، وستغير مسار ومجريات المعركة مع العدوان (التحالف العربي) باعتبارها أسلحة ردع فاعلة ومهمة".وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.