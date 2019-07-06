قبلي: مشاركة اكثر من 65 امراة في اول ''تبسكيلة نسائية''

Samedi 06 Juillet 2019
وات - شاركت اكثر من 65 امراة في اول تظاهرة تشجع النساء على استعمال الدراجات الهوائية (تبسكيلة نسائية) انتظمت صباح اليوم السبت بمدينة دوز ببادرة من جمعية فجر الصحراء للدراجات تحت شعار "حني بدينا وانتن وقتاش" وذلك من اجل نشر ثقافة استعمال الدراجة وتحفيز النساء على استعمالها، وفق ما اكده رئيس هذه الجمعية فرج بنمحمد) لمراسل (وات) بالجهة واوضح المصدر ذاته ان هذه التظاهرة الاولى من نوعها بالجهة "تندرج في اطار المشروع الكبير الذي تشتغل عليه جمعية "فجر الصحراء" بعنوان "دوز مدينة الدراجة سنة 2023"، خاصة وان هذه المدينة شهدت خلال السنوات الاخيرة اقبالا كبيرا من الشباب على ممارسة هذه الرياضة التي تحمل ابعادا ترفيهية ورياضية وسياحية، واشار الى ان اشراك المراة في هذه الرياضة يهدف الى حفزها على الانخراط في الجمعيات الرياضية والمدنية وتشجيعها على ممارسة بعض الانشطة الترفيهية.
واكد بنمحمد ان تظاهرة اليوم التي انتظمت بمساهمة المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة وداري الشباب بكل من دوز والقلعة، اضافة الى بلديتي المنطقتين وعدد من جمعيات المجتمع المدني على غرار جمعية "نساء من اجل المواطنة والتنمية" بدوز وجمعية "عناية للرعاية الصحية" بقبلي وجمعية "فيلوراسيون" باريانة، مكنت من اشراك 3 نساء مكفوفات في سياقة الدراجة الهوائية خاصة وان جمعية "فيلوراسيون" وفرت دراجات مزدوجة سهلت القيام بهذه العملية.
وبين ان انطلاقة "التبسكيلة" كانت من امام مقر بلدية دوز في اتجاه بلدية القلعة ثم العودة الى نقطة الانطلاق، ليتم قطع مسافة حوالي 10 كلم على الدرجات الهوائية بين هاتين المدينتين وبين واحات النخيل للتعريف بجمالية المنطقة.
وعبرت مشاركات في التظاهرة لمراسل (وات) عن سعادتهن بممارسة رياضة ركوب الدراجة وقطع مسافة تعتبر طويلة لاول مرة مع التجول داخل مدينتي دوز والقلعة وبين الواحات، داعيات الى تكرار مثل هذه البادرة ومزيد التعريف بها اكثر قصد حفز اعداد اكبر من النساء على الانخراط والقيام بجولة اسبوعية على الدرجات الهوائية تمكن من التخلص من الرتابة والاقبال على الحياة على حد خاصة وان رياضة ركوب الدراجة تعتبر رياضة متكاملة لها انعكاسات ايجابية على الجسم وعلى نفسية من يمارسها.
واكد بنمحمد ان تظاهرة اليوم التي انتظمت بمساهمة المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة وداري الشباب بكل من دوز والقلعة، اضافة الى بلديتي المنطقتين وعدد من جمعيات المجتمع المدني على غرار جمعية "نساء من اجل المواطنة والتنمية" بدوز وجمعية "عناية للرعاية الصحية" بقبلي وجمعية "فيلوراسيون" باريانة، مكنت من اشراك 3 نساء مكفوفات في سياقة الدراجة الهوائية خاصة وان جمعية "فيلوراسيون" وفرت دراجات مزدوجة سهلت القيام بهذه العملية.
وبين ان انطلاقة "التبسكيلة" كانت من امام مقر بلدية دوز في اتجاه بلدية القلعة ثم العودة الى نقطة الانطلاق، ليتم قطع مسافة حوالي 10 كلم على الدرجات الهوائية بين هاتين المدينتين وبين واحات النخيل للتعريف بجمالية المنطقة.
وعبرت مشاركات في التظاهرة لمراسل (وات) عن سعادتهن بممارسة رياضة ركوب الدراجة وقطع مسافة تعتبر طويلة لاول مرة مع التجول داخل مدينتي دوز والقلعة وبين الواحات، داعيات الى تكرار مثل هذه البادرة ومزيد التعريف بها اكثر قصد حفز اعداد اكبر من النساء على الانخراط والقيام بجولة اسبوعية على الدرجات الهوائية تمكن من التخلص من الرتابة والاقبال على الحياة على حد خاصة وان رياضة ركوب الدراجة تعتبر رياضة متكاملة لها انعكاسات ايجابية على الجسم وعلى نفسية من يمارسها.
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|Groupe C
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|3
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|0
|2
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|0
|0
|3
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|G
|N
|P
|DB
|9
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|3
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|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
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|0
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|J
|G
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|P
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|3
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|3
|3
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|Quarts de Finale
|Senegal
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|Benin
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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