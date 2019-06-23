كاس امم افريقيا 2019 -المنتخب التونسي يجري حصته التدريبية الاخيرة قبل لقاء انغولا و التفاؤل سيد الموقف

Dimanche 23 Juin 2019
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم الاحد تحضيراته لمباراة الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الخامسة لكاس امم افريقيا التي تحتضنها مصر الى غاية 19 جويلية القادم وذلك باجراء حصة تدريبية بملعب بيتروجيت قبل ملاقاة منتخب انغولا غدا الاثنين انطلاقا من الساعة السادسة مساء بملعب السويس.
وعرفت الحصة التدريبية مشاركة كل اللاعبين حيث بدا التفاؤل السمة المميزة من اجل تحقيق الانتصار وانطلاقة ايجابية في هذه المغامرة القارية.
واوضح هشام بن عمران مسؤول المنتخب التونسي ان " الجامعة التونسية لكرة القدم وفرت كل ممهدات النجاح على المستوى التنظيمي واللوجستي ولا ننتظر من اللاعبين سواء الاستماتة في الدفاع عن الراية الوطنية في هذا المحفل الافريقي".
واضاف بن عمران ان "مباراة الغد ضد انغولا ستكون بوابة التالق في هذه النهائيات يتعين الفوز فيها من اجل ضمان اوفر الحظوظ للمرور الى الدور ثمن النهايي الذي ستكون بعده للمنافسة ميزة مغايرة فعلي 90 دقيقة كل شي يبقى ممكنا مهما كان اسم المنافس ".
واوضح بن عمران ان هناك انسجام تام بين اللاعبين و الاطار الفني و مسؤولي الجامعة طالما ان الهدف يبقى ضمان التالق والنجاح في هذه المغامرة الجديدة وكل طرف يدرك حقوقه وواجباته فالجامعة التونسية لكرة القدم اكتسبت الخبرة الكافية من اجل حسن التحضير لهذه المواعيد ونامل ان نكون قد ساهمنا في النجاح المرتقب وفق ما تمليه علينا واجباتنا".
يذكر ان المنتخب التونسي يلاقي نظيره الانغولي غدا الاثنين في لقاء الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة وسيدير اللقاء الحكم الاثيوبي باملاك تيساما في حين ستجمع المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة المنتخب المالي بنظيره الموريتاني.
وعرفت الحصة التدريبية مشاركة كل اللاعبين حيث بدا التفاؤل السمة المميزة من اجل تحقيق الانتصار وانطلاقة ايجابية في هذه المغامرة القارية.
واوضح هشام بن عمران مسؤول المنتخب التونسي ان " الجامعة التونسية لكرة القدم وفرت كل ممهدات النجاح على المستوى التنظيمي واللوجستي ولا ننتظر من اللاعبين سواء الاستماتة في الدفاع عن الراية الوطنية في هذا المحفل الافريقي".
واضاف بن عمران ان "مباراة الغد ضد انغولا ستكون بوابة التالق في هذه النهائيات يتعين الفوز فيها من اجل ضمان اوفر الحظوظ للمرور الى الدور ثمن النهايي الذي ستكون بعده للمنافسة ميزة مغايرة فعلي 90 دقيقة كل شي يبقى ممكنا مهما كان اسم المنافس ".
واوضح بن عمران ان هناك انسجام تام بين اللاعبين و الاطار الفني و مسؤولي الجامعة طالما ان الهدف يبقى ضمان التالق والنجاح في هذه المغامرة الجديدة وكل طرف يدرك حقوقه وواجباته فالجامعة التونسية لكرة القدم اكتسبت الخبرة الكافية من اجل حسن التحضير لهذه المواعيد ونامل ان نكون قد ساهمنا في النجاح المرتقب وفق ما تمليه علينا واجباتنا".
يذكر ان المنتخب التونسي يلاقي نظيره الانغولي غدا الاثنين في لقاء الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة وسيدير اللقاء الحكم الاثيوبي باملاك تيساما في حين ستجمع المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة المنتخب المالي بنظيره الموريتاني.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
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|Demi Finale
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