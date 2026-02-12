البرلمان: الإعلان عن تركيبة اللجان القارة ومكاتبها
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، في ختام الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس بمقر البرلمان بباردو، عن تركيبة اللجان القارة ومكاتبها بعد انتخابها، والبالغ عددها 13 لجنة.
وفي ما يلي تركيبة مكتب كل لجنة:
* لجنة الحقوق والحريات (9 أعضاء):
الرئيس ثابت العابد – نائب الرئيس أيمن بن صالح – المقرر هالة جاب الله.
* لجنة التشريع العام (15 عضوًا):
الرئيس فوزي الدعاس – نائب الرئيس يوسف التومي – المقرر ياسر قراري.
* لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة (10 أعضاء):
الرئيس رياض جعيدان – نائب الرئيس كمال الكرعاني – المقرر الطيب الطالبي.
* لجنة المالية والميزانية (15 عضوًا):
الرئيس ماهر الكتاري – نائب الرئيس ظافر الصغيري – المقرر زينة جيب الله.
* لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية (10 أعضاء):
الرئيس صابر الجلاصي – نائب الرئيس طارق المهدي – المقرر صالح السالمي.
* لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري (10 أعضاء):
الرئيس حسن الجربوعي – نائب الرئيس خالد حكيم المبروكي – المقرر سيرين بوصندل.
* لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة (10 أعضاء):
الرئيس محمد أمين المباركي – نائب الرئيس عدنان العلوش – المقرر محمد علي فنيرة.
* لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية (10 أعضاء):
الرئيس محمد اليحياوي – نائب الرئيس حمادي عشاري غيلاني – المقرر أيمن البوغديري.
* لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة (10 أعضاء):
الرئيس عز الدين التايب – نائب الرئيس عبد القادر عمار – المقرر رؤوف الفقيري.
* لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب (10 أعضاء):
الرئيس عبد الرزاق عويدات – نائب الرئيس منير الكموني – المقرر نجيب عكرمي.
* لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد (10 أعضاء):
الرئيس سامي الرايس – نائب الرئيس مراد الخزامي – المقرر عماد الدين السديري.
* لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح (10 أعضاء):
الرئيس عبد السلام الحمروني – نائب الرئيس إلياس بوكوشة – المقرر فتحي المشرقي.
* لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية (10 أعضاء):
الرئيس محمد أحمد – نائب الرئيس هشام حسني – المقرر ألفة المرواني.
