البرلمان: الإعلان عن تركيبة اللجان القارة ومكاتبها

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، في ختام الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس بمقر البرلمان بباردو، عن تركيبة اللجان القارة ومكاتبها بعد انتخابها، والبالغ عددها 13 لجنة.وفي ما يلي تركيبة مكتب كل لجنة:الرئيس ثابت العابد – نائب الرئيس أيمن بن صالح – المقرر هالة جاب الله.الرئيس فوزي الدعاس – نائب الرئيس يوسف التومي – المقرر ياسر قراري.الرئيس رياض جعيدان – نائب الرئيس كمال الكرعاني – المقرر الطيب الطالبي.الرئيس ماهر الكتاري – نائب الرئيس ظافر الصغيري – المقرر زينة جيب الله.الرئيس صابر الجلاصي – نائب الرئيس طارق المهدي – المقرر صالح السالمي.الرئيس حسن الجربوعي – نائب الرئيس خالد حكيم المبروكي – المقرر سيرين بوصندل.الرئيس محمد أمين المباركي – نائب الرئيس عدنان العلوش – المقرر محمد علي فنيرة.الرئيس محمد اليحياوي – نائب الرئيس حمادي عشاري غيلاني – المقرر أيمن البوغديري.الرئيس عز الدين التايب – نائب الرئيس عبد القادر عمار – المقرر رؤوف الفقيري.الرئيس عبد الرزاق عويدات – نائب الرئيس منير الكموني – المقرر نجيب عكرمي.الرئيس سامي الرايس – نائب الرئيس مراد الخزامي – المقرر عماد الدين السديري.الرئيس عبد السلام الحمروني – نائب الرئيس إلياس بوكوشة – المقرر فتحي المشرقي.الرئيس محمد أحمد – نائب الرئيس هشام حسني – المقرر ألفة المرواني.