كاس امم افريقيا 2019 - اصداء من السويس- المنتخب التونسي يلاقي انغولا بالزي الابيض

Dimanche 23 Juin 2019
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - لازالت الاشغال متواصلة بملعب السويس قبل 24 ساعة من مباراة المنتخب التونسي ونظيره الانغولي لاسيما على مستوى التنظيف والتهوئة واجهزة التكييف ومن المرتقب ان تتواصل الاشغال الى حدود ساعة متاخرة من الليل حتى تكون جاهزة لاستقبال مباراتي الغد لحساب المجموعة الخامسة.
- دارت تمارين المنتخب التونسي قبل لقاء انغولا غدا الاثنين على ملعب بيتروجيت الذي يبعد حوالي 30 كلم عن وسط السويس وسمح للاعلاميين بحضور الربع ساعة الاول قبل مغادرة الملعب.
- اجراءات امنية مشددة دارت فيها الحصة التدريبية للمنتخب التونسي من خلال المرافقة الامنية المصرية او الحراسة الخاصة بالجامعة ولم يسمح للمشجعين بالاقتراب من اللاعبين.
- التام عصر اليوم بفندق مقر إقامة الرسميين بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة التي يحتضنها غدا الاثنين بداية من الساعة السابعة مساء ملعب السويس بين تونس وأنغولا
- يخوض المنتخب التونسي مباراته الأولى كفريق مضيف وسيلعب بالزي الأبيض بالنسبة إلى القميص والتبان والجوارب فيما يرتدي حراس المرمى الزي الأخضر بالكامل وسيرتدي المنتخب الأنغولي بصفته الفريق الضيف قميصا أحمر وتبانا أسود وجوارب حمراء بينما يرتدي حارس المرمى الزي السماوي بالكامل يرتدي حكام المباراة بقيادة الاثيوبي باملاك تيسيما الزي الأصفر
- سيخضع لاعبين من كل منتخب إلى إختبارات مراقبة المنشطات من قبل اللجنة الطبية للاتحاد الافريقي لاعبين من كل منتخب في كل مباراة اثر عملية قرعة تجري قبل 15 دقيقة من نهاية اللقاء. علما أن عملية القرعة تشمل 4 لاعبين من كل فريق (2 لعملية التحليل و 2 احتياط) ولا يمكن إعفاء أي لاعب من هذا الاختبار حتى وإن وقع إقصاؤه باستثناء اللاعب الذي تعرض إلى إصابة خطيرة حتمت نقله إلى المستشفى وعندها يتم تعويضه بأحد الذين تم سحبهما كاحتياط
- عبر عدد كبير من مواطني السويس عن دعمهم للمنتخب التونسي واكدوا ان المدينة غدا الاثنين ستكون مساندة لنسور قرطاج سواء في الملعب بحضور قرابة 22 الف متفرج او في المقاهي ومختلف الفضاءات بسبب مساندتهم مع المنتخب التونسي ودعمهم للاعب الفرجاني ساسي حيث ان اغلب " السوايسة" من احباء الزمالك المصري مرددين "عشانك ياساسي حجزنا كل الكراسي".
- دارت تمارين المنتخب التونسي قبل لقاء انغولا غدا الاثنين على ملعب بيتروجيت الذي يبعد حوالي 30 كلم عن وسط السويس وسمح للاعلاميين بحضور الربع ساعة الاول قبل مغادرة الملعب.
- اجراءات امنية مشددة دارت فيها الحصة التدريبية للمنتخب التونسي من خلال المرافقة الامنية المصرية او الحراسة الخاصة بالجامعة ولم يسمح للمشجعين بالاقتراب من اللاعبين.
- التام عصر اليوم بفندق مقر إقامة الرسميين بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة التي يحتضنها غدا الاثنين بداية من الساعة السابعة مساء ملعب السويس بين تونس وأنغولا
- يخوض المنتخب التونسي مباراته الأولى كفريق مضيف وسيلعب بالزي الأبيض بالنسبة إلى القميص والتبان والجوارب فيما يرتدي حراس المرمى الزي الأخضر بالكامل وسيرتدي المنتخب الأنغولي بصفته الفريق الضيف قميصا أحمر وتبانا أسود وجوارب حمراء بينما يرتدي حارس المرمى الزي السماوي بالكامل يرتدي حكام المباراة بقيادة الاثيوبي باملاك تيسيما الزي الأصفر
- سيخضع لاعبين من كل منتخب إلى إختبارات مراقبة المنشطات من قبل اللجنة الطبية للاتحاد الافريقي لاعبين من كل منتخب في كل مباراة اثر عملية قرعة تجري قبل 15 دقيقة من نهاية اللقاء. علما أن عملية القرعة تشمل 4 لاعبين من كل فريق (2 لعملية التحليل و 2 احتياط) ولا يمكن إعفاء أي لاعب من هذا الاختبار حتى وإن وقع إقصاؤه باستثناء اللاعب الذي تعرض إلى إصابة خطيرة حتمت نقله إلى المستشفى وعندها يتم تعويضه بأحد الذين تم سحبهما كاحتياط
- عبر عدد كبير من مواطني السويس عن دعمهم للمنتخب التونسي واكدوا ان المدينة غدا الاثنين ستكون مساندة لنسور قرطاج سواء في الملعب بحضور قرابة 22 الف متفرج او في المقاهي ومختلف الفضاءات بسبب مساندتهم مع المنتخب التونسي ودعمهم للاعب الفرجاني ساسي حيث ان اغلب " السوايسة" من احباء الزمالك المصري مرددين "عشانك ياساسي حجزنا كل الكراسي".
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
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|Demi Finale
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|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|34°-24
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