''الصحفيين العرب'' يستنكر مشاركة إعلاميين إسرائيليين بمؤتمر المنامة

Dimanche 23 Juin 2019
الأناضول - القاهرة - استنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب، الأحد، دعوة وسائل إعلام إسرائيلية؛ للمشاركة في مؤتمر المنامة المزمع عقده الثلاثاء والأربعاء المقبلين برعاية أمريكية، والذي يقابله رفض فلسطيني وعربي وإسلامي واسع.
وقال الاتحاد، في بيان، إنه "يستنكر دعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية للمشاركة في مؤتمر المنامة".
وشدَّد البيان على أن المؤتمر "الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية فى إطار ما يسمى صفقة القرن مرفوض من كافة الشعوب العربية".
وعبَّر الاتحاد عن "وقوفه الدائم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعمه الكامل للوقوف ضد هذا المخطط الصهيوني".
وأشار إلى أن "مشاركة وسائل الإعلام الإسرائيلية فى هذا الاجتماع بالبحرين يتعارض مع قرارات الاتحاد العام للصحفيين العرب الذى جرمّ التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله".
ودعا كافة المنظمات الإعلامية العربية إلى مقاطعة كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية التي "تهدف إلى التسلل إلى أجهزة الإعلام العربية وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب في المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن".
و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.
وقال الاتحاد، في بيان، إنه "يستنكر دعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية للمشاركة في مؤتمر المنامة".
وشدَّد البيان على أن المؤتمر "الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية فى إطار ما يسمى صفقة القرن مرفوض من كافة الشعوب العربية".
وعبَّر الاتحاد عن "وقوفه الدائم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعمه الكامل للوقوف ضد هذا المخطط الصهيوني".
وأشار إلى أن "مشاركة وسائل الإعلام الإسرائيلية فى هذا الاجتماع بالبحرين يتعارض مع قرارات الاتحاد العام للصحفيين العرب الذى جرمّ التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله".
ودعا كافة المنظمات الإعلامية العربية إلى مقاطعة كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية التي "تهدف إلى التسلل إلى أجهزة الإعلام العربية وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب في المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن".
و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.
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Par:karimyousef (France )
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