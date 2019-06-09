سبب ترحيل بعثة الإذاعة والتلفزة من كرواتيا

Dimanche 09 Juin 2019
قامت السلطات الكرواتية بترحيل بعثة التلفزة التونسية فور وصولها إلى مطار ''زغرب'' من أجل تغطية المقابلة الودية التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره الكرواتي يوم 11 جوان الجاري.
وبحسب اذاعة موزاييكلم تتمكن بعثة التلفزة والإذاعة التونسية المتكونة من صحفيين إثنين ومصور صحفي (لطفي خالد، محمد علي بوزقرو، ورياض الهوّام) من العبور بسبب رفض السلطات الكرواتية العمل بجواز السفر الديبلوماسي الخاص بالمهامات، والذي يمنح للطاقم الصحفي والمعمول به عادة في هذه المناسبات.
وحسب نفس المصدر فإن السلطات الأمنية الكرواتية أكدت عدم عملها بهذا الإجراء المخالف لبروتوكولاتها الأمنية، رغم تدخل السفارة التونسية لحل الإشكال. وتبعا لذلك خيّر الطاقم الصحفي العودة إلى تونس في الطائرة التي وصلوا على متنها.
وبحسب اذاعة موزاييكلم تتمكن بعثة التلفزة والإذاعة التونسية المتكونة من صحفيين إثنين ومصور صحفي (لطفي خالد، محمد علي بوزقرو، ورياض الهوّام) من العبور بسبب رفض السلطات الكرواتية العمل بجواز السفر الديبلوماسي الخاص بالمهامات، والذي يمنح للطاقم الصحفي والمعمول به عادة في هذه المناسبات.
وحسب نفس المصدر فإن السلطات الأمنية الكرواتية أكدت عدم عملها بهذا الإجراء المخالف لبروتوكولاتها الأمنية، رغم تدخل السفارة التونسية لحل الإشكال. وتبعا لذلك خيّر الطاقم الصحفي العودة إلى تونس في الطائرة التي وصلوا على متنها.
En continu
- Hier 13:52 سوسة: ضبط شخصين بحوزتهما 1900 قرص مخدر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:04
|19:39
|16:10
|12:25
|04:59
|03:04
|
30°
|30°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|30°-26
|29°-21
|27°-21
|29°-21
|35°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 82 701) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 354) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 473) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 000) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 53 991) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 257) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 556) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 40 734) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 39 949) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 254) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 367) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 585) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 190) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 503) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 324) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 884) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 498) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 941) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 478) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 365) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
Par:aziz75 (France )
Sur: بعد اعلان اندماج حركة مشروع تونس مع نداء تونس... استقالات بالجملة في حزب محسن مرزوق