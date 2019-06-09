سبب ترحيل بعثة الإذاعة والتلفزة من كرواتيا

Dimanche 09 Juin 2019



قامت السلطات الكرواتية بترحيل بعثة التلفزة التونسية فور وصولها إلى مطار ''زغرب'' من أجل تغطية المقابلة الودية التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره الكرواتي يوم 11 جوان الجاري.وبحسب اذاعة موزاييكلم تتمكن بعثة التلفزة والإذاعة التونسية المتكونة من صحفيين إثنين ومصور صحفي (لطفي خالد، محمد علي بوزقرو، ورياض الهوّام) من العبور بسبب رفض السلطات الكرواتية العمل بجواز السفر الديبلوماسي الخاص بالمهامات، والذي يمنح للطاقم الصحفي والمعمول به عادة في هذه المناسبات.وحسب نفس المصدر فإن السلطات الأمنية الكرواتية أكدت عدم عملها بهذا الإجراء المخالف لبروتوكولاتها الأمنية، رغم تدخل السفارة التونسية لحل الإشكال. وتبعا لذلك خيّر الطاقم الصحفي العودة إلى تونس في الطائرة التي وصلوا على متنها.