العاصمة: افتتاح الدورة الثانية للمهرجان الدولي للسيرك المعاصر

Samedi 08 Juin 2019



وات

- انطلقت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مساء الجمعة، فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للسيرك المعاصر الذي تنظمه جمعية "بابا روني" لفنون السيرك، بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية من 7 إلى 11 جوان 2019.وقدّم المشاركون في السيرك عروضا بهلوانية وألعابا بالحلقات النارية ورقصات بهلوانية فضائية، شدّت إليها المارة في الشارع الرئيسي بالعاصمة، لا سيّما من فئتي الشباب.هذا العرض الذي دام حوالي ساعتيْن، سيتم تقديمه أيضا بساحات الفنون بكل من منوبة مساء اليوم السبت، ثم بساحة الفنون ببوجعفر بسوسة غدا الأحد 9 جوان.ويحط السيرك رحاله بساحة الفنون في مدينة الكاف يوم 10 جوان، ليختتم جولته لهذه الدورة يوم 11 جوان بمعبد المياه بزغوان.وتسجّل الدورة الثانية للمهرجان الدولي للسيرك المعاصر مشاركة 7 دول هي تونس والمغرب وغينيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا واسبانيا.ويهدف تنظيم مهرجان السيرك المعاصر إلى نشر فنون السيرك بتونس والتعريف بها خلافا للمفهوم العام السائد عن السيرك المختزل في خيمة وعروض للحيوانات المدرّبة وغيرها.وتضمّ جمعية "بابا روني لفنون السيرك" مجموعة من الموهوبين بفنون السيرك العصري وهم من الأطفال والشباب.وتم للغرض بعث هذه الجمعية لمتابعة هؤلاء الشبان من الجنسين وتشريكهم في ورشات تدريبية منها بألمانيا سنة 2013 وكذلك بالجزائر سنة 2014، مما مكّن من تشبيك علاقات عديدة مع محترفين في السيرك من دول أوروبية منها إيطاليا وفرنسا وروسيا، وساعدهم ذلك على بعث مهرجان لفنون السيرك بتونس هو الأول في تونس وفي العالم العربي.