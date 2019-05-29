الدورة الاولى للالعاب الشاطئية الافريقية ( الراس الاخضر 2019 ) - تونس تشارك ب33 رياضيا

Mercredi 29 Mai 2019



وات

- تستضيف جزيرة سال بالراس الاخضر الدورة الاولى للالعاب الشاطئية الافريقية التي تنظمها جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية ( اكنوا) من 14 الى 23 جوان المقبل.وتشارك تونس في هذه الالعاب ضمن 5 اختصاصات رياضية شاطئية وهي كرة اليد وكرة السلة والسباحة في المياة المفتوحة والتجديف والكرة الطائرة .وسيمثل الرياضة التونسية في الالعاب الافريقية الشاطئية في الراس الاخضر 33 رياضيا ( 18 ذكور و15 سيدات).