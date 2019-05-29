Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Ila Mata Sata3rif  

الدورة الاولى للالعاب الشاطئية الافريقية ( الراس الاخضر 2019 ) - تونس تشارك ب33 رياضيا

Mercredi 29 Mai 2019

Mercredi 29 Mai 2019
وات - تستضيف جزيرة سال بالراس الاخضر الدورة الاولى للالعاب الشاطئية الافريقية التي تنظمها جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية ( اكنوا) من 14 الى 23 جوان المقبل.

وتشارك تونس في هذه الالعاب ضمن 5 اختصاصات رياضية شاطئية وهي كرة اليد وكرة السلة والسباحة في المياة المفتوحة والتجديف والكرة الطائرة .


وسيمثل الرياضة التونسية في الالعاب الافريقية الشاطئية في الراس الاخضر 33 رياضيا ( 18 ذكور و15 سيدات).

  
  
     
  
festival-61215983931756e79f4713d215b2ac7a-2019-05-29 14:01:41






0 de 0 commentaires pour l'article 183150



En continu

الأربعاء 29 ماي 2019 | 24 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:58 19:33 16:07 12:24 05:02 03:11
24°
 24° % 44 :الرطــوبة
تونــس 17°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
24°-1723°-1624°-1625°-1727°-19
  • Avoirs en devises
    13322,2

  • (28 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34360 DT        1$ =2,98675 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mai)   229,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559136445|183150 151|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires