الوداد الرياضي المغربي يراسل ''الكاف'' احتجاجا على قرارات الحكم جريشة

Dimanche 26 Mai 2019



وات

- وجه نادي الوداد الرياضي المغربي رسالة الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم، يعبر من خلالها عن استيائه من الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق خلال المباراة التي جمعته اول امس الجمعة بفريق الترجي الرياضي (1-1) بمركب الامير مولاي عبدالله بالرباط، في اطار ذهاب الدور النهائي لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا.واشار الفريق المغربي في بيان نشره امس على صفحته الرسمية على الفايسبوك الى ان " اخطاء الطاقم التحكيمي غيرت مجرى المباراة، وساهمت بشكل كبير في وتغيير النتيجة حيث حرم الطاقم التحكيمي الفريق المغربي من هدف مشروع وضربة جزاء واضحة" مطالب "الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالتدخل والبحث في هذه القضية، لانصاف الوداد الرياضي".وكان الوداد البيضاوي احتج على قرارات الحكم المصري جهاد جريشة بعد الغائه هدفا لأيوب عملود في نهاية الشوط الاول وعدم احتسابه ضربة جزاء في الشوط الثاني وذلك بعد الرجوع لتقنية الفيديو.وللتذكير فقد كانت مباراة ذهاب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا التي جمعت بين فريقي الاصفر والاحمر والوداد الرياضي المغربي مساء الجمعة بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط انتهت بالتعادل 1-1.وافتتح الترجي الرياضي النتيجة عن طريق فوسيني كوليبالي في دق 44 قبل ان يعدل الوداد البيضاوي المغربي النتيجة في دق 79 بواسطة الشيخ إبراهيم كومارا .وستدور مباراة الاياب يوم الجمعة 31 ماي الجاري بالملعب الاولمبي برادس انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا بادارة الحكم الغامبي باكاري قاساما .