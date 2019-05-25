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بايرن ميونيخ بطلا لكأس ألمانيا للمرة الـ19

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
الأناضول - توج فريق بايرن ميونيخ، السبت، بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة التاسعة عشر في تاريخه، ليحصد الثنائية المحلية بعد حسمه لقب الدوري الألماني (البوندسليغا) بعد صراع طويل مع بوروسيا دورتموند.

وتغلب بايرن ميونيخ على منافسه لايبزيغ في المباراة النهائية للكأس بثلاثة أهداف دون رد.


جاء الشوط الأول سريع من الطرفين، ونجح بايرن ميونيخ في النقدم بهدف عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 29 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني، زادت الإثارة وكثف لايبزيغ من هجومه وكان قريب للغاية من التعادل لولا براعة حارس البايرن مانويل نويير.

ونجح البايرن في إضافة هدفين عن طريق الفرنسي كينغسيلي كومان وليفاندوفسكي في الدقيقتين 78 و85 من زمن المباراة، لينهي الثنائي أحلام لايبزيغ في العودة والتتويج باللقب.



  
  
     
  
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