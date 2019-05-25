مهرجان كان 2019 : فيلم ''زوجة أخي'' للمخرجة التونسية الكندية منية شكري يحرز إحدى جوائز قسم ''نظرة ما''

Samedi 25 Mai 2019
وات - (من مبعوثة وات فاطمة شرودي) - فاز فيلم "زوجة أخي" للمخرجة التونسية الكندية منية شكري "بالجائزة المفضلة" للجنة تحكيم "نظرة ما" Coup de coeur du jury ضمن الدورة 72 لمهرجان كان السينمائي التي يسدل عليها الستار مساء اليوم .
وتقاسمت منية شكري الجائزة مع المخرج الأمريكي مايكل انجيلو كوفينو عن فيلمه "The Climb" ومنحت لجنة التحكيم برئاسة اللبنانية نادين لبكي، الجائزة الكبرى لقسم "نظرة ما" وهو ثاني أهم قسم في المهرجان بعد المسابقة الرسمية، فيلم "الحياة اللامرئية لأوريديس غسماوو" للمخرج البرازيلي كريم اينوز.
وتم الإعلان عن نتائج مسابقة "نظرة ما" أحد الأقسام الموازية في المهرجان، مساء الجمعة بقاعة ديبوسي بفضاء المهرجان.
وشارك فيلم "زوجة أخي" في هذه المسابقة التي تضمنت 18 فيلما منها 9 أفلام أولى في رصيد أصحابها.
وقد تم بثه يوم 17 ماي في أول أيام عروض المسابقة.
وبعد مشاركته في مهرجان كان سيكون فيلم "زوجة أخي" في قاعات السينما بالكيبيك (كندا) ابتداء من يوم 7 جوان المقبل.
وتقاسمت منية شكري الجائزة مع المخرج الأمريكي مايكل انجيلو كوفينو عن فيلمه "The Climb" ومنحت لجنة التحكيم برئاسة اللبنانية نادين لبكي، الجائزة الكبرى لقسم "نظرة ما" وهو ثاني أهم قسم في المهرجان بعد المسابقة الرسمية، فيلم "الحياة اللامرئية لأوريديس غسماوو" للمخرج البرازيلي كريم اينوز.
وتم الإعلان عن نتائج مسابقة "نظرة ما" أحد الأقسام الموازية في المهرجان، مساء الجمعة بقاعة ديبوسي بفضاء المهرجان.
وشارك فيلم "زوجة أخي" في هذه المسابقة التي تضمنت 18 فيلما منها 9 أفلام أولى في رصيد أصحابها.
وقد تم بثه يوم 17 ماي في أول أيام عروض المسابقة.
وبعد مشاركته في مهرجان كان سيكون فيلم "زوجة أخي" في قاعات السينما بالكيبيك (كندا) ابتداء من يوم 7 جوان المقبل.
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Par:essoltan (France )
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