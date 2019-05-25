Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Nasmat El Jonob  

مهرجان كان 2019 : فيلم ''زوجة أخي'' للمخرجة التونسية الكندية منية شكري يحرز إحدى جوائز قسم ''نظرة ما''

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
وات - (من مبعوثة وات فاطمة شرودي) - فاز فيلم "زوجة أخي" للمخرجة التونسية الكندية منية شكري "بالجائزة المفضلة" للجنة تحكيم "نظرة ما" Coup de coeur du jury ضمن الدورة 72 لمهرجان كان السينمائي التي يسدل عليها الستار مساء اليوم .

وتقاسمت منية شكري الجائزة مع المخرج الأمريكي مايكل انجيلو كوفينو عن فيلمه "The Climb" ومنحت لجنة التحكيم برئاسة اللبنانية نادين لبكي، الجائزة الكبرى لقسم "نظرة ما" وهو ثاني أهم قسم في المهرجان بعد المسابقة الرسمية، فيلم "الحياة اللامرئية لأوريديس غسماوو" للمخرج البرازيلي كريم اينوز.


وتم الإعلان عن نتائج مسابقة "نظرة ما" أحد الأقسام الموازية في المهرجان، مساء الجمعة بقاعة ديبوسي بفضاء المهرجان.
وشارك فيلم "زوجة أخي" في هذه المسابقة التي تضمنت 18 فيلما منها 9 أفلام أولى في رصيد أصحابها.
وقد تم بثه يوم 17 ماي في أول أيام عروض المسابقة.
وبعد مشاركته في مهرجان كان سيكون فيلم "زوجة أخي" في قاعات السينما بالكيبيك (كندا) ابتداء من يوم 7 جوان المقبل.

  
  
     
  
festival-46383b2a290b6e63da4cfafb552823dc-2019-05-25 23:11:57






0 de 0 commentaires pour l'article 182943



En continu

السبت 25 ماي 2019 | 20 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:55 19:30 16:07 12:23 05:04 03:15
18°
 18° % 93 :الرطــوبة
تونــس 18°
1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
18°-1822°-1622°-1728°-1926°-18
  • Avoirs en devises
    113122,9

  • (24 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33888 DT        1$ =2,99941 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 mai)   449,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558824609|182943 705|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires