برج إيفل أيقونة باريس يحتفل بعيده الثلاثين بعد المئة

Mercredi 15 Mai 2019
فرانس 24 - بني برج إيفل الذي أضحى اليوم من أهم المعالم السياحية في فرنسا قبل مئة وثلاثين عاما.
ويجذب البرج إليه سنويا سبعة ملايين سائح. وكان قد شيد في البداية بشكل موقت من أجل معرض عالمي 1898 لكن مصممه غوستاف إيفل أراد أن يبقي على تحفته الفنية عبر تسليط الضوء على أهميته العلمية وتم إنشاء أول إذاعة على قمته.
ويجذب البرج إليه سنويا سبعة ملايين سائح. وكان قد شيد في البداية بشكل موقت من أجل معرض عالمي 1898 لكن مصممه غوستاف إيفل أراد أن يبقي على تحفته الفنية عبر تسليط الضوء على أهميته العلمية وتم إنشاء أول إذاعة على قمته.
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