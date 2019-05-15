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برج إيفل أيقونة باريس يحتفل بعيده الثلاثين بعد المئة

Mercredi 15 Mai 2019

Mercredi 15 Mai 2019
فرانس 24 - بني برج إيفل الذي أضحى اليوم من أهم المعالم السياحية في فرنسا قبل مئة وثلاثين عاما.

ويجذب البرج إليه سنويا سبعة ملايين سائح. وكان قد شيد في البداية بشكل موقت من أجل معرض عالمي 1898 لكن مصممه غوستاف إيفل أراد أن يبقي على تحفته الفنية عبر تسليط الضوء على أهميته العلمية وتم إنشاء أول إذاعة على قمته.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182387

MedTunisie  ()  |Mercredi 15 Mai 2019 à 19h 57m |           
حتى تونس عنها مقفول كبير لكن لا يحمل اسم المؤسس



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