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لودريان: ماكرون يريد الاجتماع بحفتر لحثه على وقف إطلاق النار بطرابلس

Mardi 14 Mai 2019

Mardi 14 Mai 2019
الأناضول - مصطفى كامل - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد عقد اجتماع مع قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، لحثه على وقف إطلاق النار في طرابلس.

ونقلت قناة "يورو نيوز" عن لودريان القول: "خارطة الطريق التي اقترحتها الأمم المتحدة على الطرفين لم تحقق نتائج حتى الآن، لهذا أبدى الرئيس رغبته في مقابلة الطرفين لدعم مبادرة المنظمة الدولية".


وأردف: "الوضع في ليبيا مقلق للغاية".

والأربعاء، أكد ماكرون، خلال لقاء مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، دعم فرنسا للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وقال ماكرون حينها، إن الخيار العسكري ليس حلا للصراع، داعيًا إلى وقف إطلاق النار دن شروط مسبقة، ووقف الهجوم على طرابلس.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، كونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتمكنت قوات حفتر من دخول أربع مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، صرمان، غريان، وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 182343

Kerker  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 14h 46m |           
أعوذ بالله من الشيطان الرّحيم
بإسم الله الرّحمان الرّحيم
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)
صدق الله العظيم
ذكرى من الحجرات

Sayada  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 14h 36m |           
La France arme AFTER lui livre des armes puis on lui demande d'arrêter le guerre j'avoue que c'est une histoire de dingue et dingue celui qui croit

Slimene  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 14h 33m |           
@kamelnet.لو تدعم فرنسا جديا حفتر فسينتصر في بضعة أسابيع.

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 12h 21m |           
لا وقف اطلاق النار. الا بعد انسحاب الكلب حفتر الي. مواقعه قبيل الهجوم على طرابلس..الفرنسيين يريدون ربح المواقع والوقت😎



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