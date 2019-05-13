سهرات رمضانية في تظاهرة ''ليالي القمر'' بدار سيباستيان بالحمامات من 17 إلى 29 ماي 2019

Lundi 13 Mai 2019
وات - يعتزم المركز الثقافي الدولي بالحمامات تنظيم تظاهرة "ليالي القمر" بمناسبة شهر رمضان، انطلاقا من النصف الثاني من هذا الشهر موعد اكتمال القمر، عبر برمجة باقة من العروض الفنية تشترك في الحضور المتميز لآلة البيانو، مع تنوع الأنماط الموسيقية من غناء صوفي وطربي وأوبرالي وشعبي... "ليالي القمر بدار سيباستيان"، ستكون تظاهرة تتضمن توجها تجريبيا ونفسا تجديديا من حيث إتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على مجهود الفنانين المشاركين في تطويع أدائهم حسب القاعة وخصائصها الصوتية بمرافقة آلة البيانو التي هي أحد مكوناتها وعبر تشريك فنانين من أصحاب التجارب المتميزة.
وسيكون برنامج عروض هذه التظاهرة على النحو التالي :
17 ماي : "من النوى" لمحمد شبيل
18 ماي : "بين الضفتين" لمجموعة محرز العبيدي
19 ماي : "مدار" لشريف أحمد
20 ماي : "رؤيا" لسيف الله التبيني
21 ماي : "الخابية" لسامية الحامي
22 ماي : "مسك" لفاتن بوصباح
23 ماي : "حلمة" لنسرين جابر وزياد بقة
24 ماي : "من البوليرو إلى التانغو" لورشة موسيقات أمريكا اللاتينية بالمعهد العالي للموسيقى
25 ماي : "ليلة الاوبرا" لمنتصر بزاز ويوسف بن عبد الرزاق و نسرين المهبولي
26 ماي : "روحانيات" لمهدي العياشي
27 ماي : "آنية" لسلمى العمري
28 ماي : "خيوط" لوفاء غربال
29 ماي : "نفحات" لمجموعة جمال عبيد
يشار إلى أن كل العروض تنطلق على الساعة العاشرة ليلا.
وسيكون برنامج عروض هذه التظاهرة على النحو التالي :
17 ماي : "من النوى" لمحمد شبيل
18 ماي : "بين الضفتين" لمجموعة محرز العبيدي
19 ماي : "مدار" لشريف أحمد
20 ماي : "رؤيا" لسيف الله التبيني
21 ماي : "الخابية" لسامية الحامي
22 ماي : "مسك" لفاتن بوصباح
23 ماي : "حلمة" لنسرين جابر وزياد بقة
24 ماي : "من البوليرو إلى التانغو" لورشة موسيقات أمريكا اللاتينية بالمعهد العالي للموسيقى
25 ماي : "ليلة الاوبرا" لمنتصر بزاز ويوسف بن عبد الرزاق و نسرين المهبولي
26 ماي : "روحانيات" لمهدي العياشي
27 ماي : "آنية" لسلمى العمري
28 ماي : "خيوط" لوفاء غربال
29 ماي : "نفحات" لمجموعة جمال عبيد
يشار إلى أن كل العروض تنطلق على الساعة العاشرة ليلا.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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