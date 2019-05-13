سهرات رمضانية في تظاهرة ''ليالي القمر'' بدار سيباستيان بالحمامات من 17 إلى 29 ماي 2019

Lundi 13 Mai 2019



وات

- يعتزم المركز الثقافي الدولي بالحمامات تنظيم تظاهرة "ليالي القمر" بمناسبة شهر رمضان، انطلاقا من النصف الثاني من هذا الشهر موعد اكتمال القمر، عبر برمجة باقة من العروض الفنية تشترك في الحضور المتميز لآلة البيانو، مع تنوع الأنماط الموسيقية من غناء صوفي وطربي وأوبرالي وشعبي... "ليالي القمر بدار سيباستيان"، ستكون تظاهرة تتضمن توجها تجريبيا ونفسا تجديديا من حيث إتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على مجهود الفنانين المشاركين في تطويع أدائهم حسب القاعة وخصائصها الصوتية بمرافقة آلة البيانو التي هي أحد مكوناتها وعبر تشريك فنانين من أصحاب التجارب المتميزة.وسيكون برنامج عروض هذه التظاهرة على النحو التالي :17 ماي : "من النوى" لمحمد شبيل18 ماي : "بين الضفتين" لمجموعة محرز العبيدي19 ماي : "مدار" لشريف أحمد20 ماي : "رؤيا" لسيف الله التبيني21 ماي : "الخابية" لسامية الحامي22 ماي : "مسك" لفاتن بوصباح23 ماي : "حلمة" لنسرين جابر وزياد بقة24 ماي : "من البوليرو إلى التانغو" لورشة موسيقات أمريكا اللاتينية بالمعهد العالي للموسيقى25 ماي : "ليلة الاوبرا" لمنتصر بزاز ويوسف بن عبد الرزاق و نسرين المهبولي26 ماي : "روحانيات" لمهدي العياشي27 ماي : "آنية" لسلمى العمري28 ماي : "خيوط" لوفاء غربال29 ماي : "نفحات" لمجموعة جمال عبيديشار إلى أن كل العروض تنطلق على الساعة العاشرة ليلا.