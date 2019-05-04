الجزائر.. توقيف شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين

Samedi 04 Mai 2019



الأناضول

قالت وسائل إعلام جزائرية، السبت، إن السلطات الأمنية أوقفت سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين، وبشير طرطاق؛ للتحقيق معهم في قضية لها علاقة بـ"التآمر على الجيش والحراك الشعبي".ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" الخاص عن مصادر وصفها بالمؤكدة قولها إن الجنرالين تم توقيفهما وهما حاليا يخضعان للتحقيق داخل مركز لإدارة الأمن الداخلي التابعة للمخابرات بالعاصمة.وأوضح أن التوقيف له علاقة بنشاطهما خلال الفترة الأخيرة، دون مزيد من التوضيح.من جهتها، ذكرت قناة "النهار" الخاصة، أن عملية التوقيف طالت سعيد بوتفليقة، دون مزيد من التفاصيل.وقبل أيام، قال وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان، إن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش لوقف الحراك الشعبي.