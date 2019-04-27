الرابطة 1 (الجولة 21/ الدفعة 1) : حوارات ساخنة في صراع البقاء في بطولة الاضواء

Samedi 27 Avril 2019



وات

- قد تسيطر الحوارات الساخنة في صراع البقاء ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على لقاءات الدفعة الاولى من مباريات الجولة الحادية والعشرين للمسابقة التي ستدور يوم الاحد .وسيكون مستقبل قابس متذيل الجدول العام للترتيب امام فرصة هامة لتدارك ما فات بمناسبة استضافته للنادي الافريقي في حين يتحول نادي حمام الانف الى تطاوين بخيارات محدودة تجتمع في حتمية الفوز للخروج من عنق الزجاجة والافلات من كماشة النزول التي بدات تهدد بجدية فريق الضاحية الجنوبية.وتتصدر مواجهة ملعب قابس بين مستقبل المكان وضيفه النادي الافريقي مواجهات الدفعة الاولى من الجولة 21 لسباق البطولة غدا الاحد حيث ان وضعية اصحاب الارض باحتلالهم المركز الاخير في سلم الترتيب العام للسباق ب 14 نقطة ستجعل دائرة الاختيارات ضيقة امامهم في هذا الحوار الواعد امام منافس يبقى رغم طبيعة الوضعية التي يعيشها هذا الموسم من الحجم الثقيل اذ يعي مستقبل قابس ان لكل نقطة اهمية استثنائية في هذه الفترة الحساسة من عمر السباق وان طبيعة الترتيب السيء للفريق لم يعد يسمح للاعبيه بمزيد التهاون .وسيستعين ابناء "الجليزة" بكل طاقاتهم لتحقيق الانتصار لاسيما وان التشكيلة الاساسية للفريق ستشهد عودة اللاعب المخضرم مراد الهذلي بعد استيفاء عقوبة الانذار الثالث وهو تعزيز هام لمنطقة وسط الميدان في مباراة لن تكون باليسيرة حيث يتحفز النادي الافريقي الذي يحتل المركز السادس ب28 نقطة الى رد الفعل بعد هزيمة الجولة الفارطة ولهذا تلوح المواجهة ساخنة ومفتوحة امام جميع السيناريوهات.ومن جهة اخرى ستكون مهمة نادي حمام الانف الذي يحتل المركز قبل الاخير في الترتيب العام ب16 نقطة عسيرة في تنقل صعب سيضعه امام اتحاد تطاوين (السابع ب26 نقطة) اذ ان اقتراب السباق من النهاية سيضاعف من حجم الضغوطات المسلطة على ابناء المدرب الجديد حاتم الميساوي الذي تسلم مقاليد الدكة الفنية قبل ايام قليلة ولهذا يلوح الاختبار صعبا ولكن الظفر به حتمي من اجل الحفاظ على امال البقاء ضمن صفوة اندية النخبة .وتلوح مباراة نجم المتلوي والاتحاد المنستيري جد متوازنة وسيكون فيها الرهان تحقيق نتيجة ايجابية لجمع اكبر عدد ممكن من النقاط قبل نهاية البطولة بجولات قليلة حيث سيكون نجم المتلوي الذي يحتل المرتبة 12 ب 17 نقطة امام فرصة اضافة انتصار جديد بما ان مصير الفريق لن يكون بين اقدامه فحسب بل بعلاقة مباشرة بنتائج بقية الاندية شان الاتحاد المنستيري ضيف ملعب الرديف حيث ان استفاقته في الجولات الاخيرة لا تحجب حاجته لمزيد التالق للاطمئنان على مال البقاء فاحتلال المركز الثامن ب23 نقطة يجعله بحاجة الى مواصلة صحوته ولهذا فان المباراة تلوح غامضة و مثيرة الى ابعد الحدود.ويستضيف اتحاد بن قردان في ختام مباريات الدفعة الاولى شبيبة القيروان في حوار سيسعى فيه اصحاب الارض الذين يحتلون المركز الخامس ب28 نقطة الى مواصلة صحوتهم وتعزيز انتصار الجولة الفارطة على النادي الافريقي ب3 نقاط اخرى لمزيد الاقتراب من كوكبة الطليعة في حين سيكون فريق عاصمة الاغالبة مجبرا على العودة بنتيجة ايجابية اذ ان المركز العاشر ب23 نقطة لايزال يدعو الى الحذر و الحيطة وهو مطالب بتامين اكبر عدد من النقاط للافلات من غصرات الجولات الاخيرة للسباق.