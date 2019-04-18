حوار مشوق في نهائي المسابقة العربية الاغلي والاقوى من اجل تتويج اول للنجم

Jeudi 18 Avril 2019



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- سيكون النجم الساحلي امام تحد تاريخي هام اليومد الخميس ( س 14 و50د بتوقيت تونس ) بملعب هزاع بن زايد بنادي العين في الإمارات عندما يلاقي نادي الهلال السعودي في نهائي كاس زايد للاندية الابطال لكرةالقدم , المسابقة العربية الاغلى والاقوى .وينتظر ان ترتقي المباراة الى درجة عالية من التنافس والتشويق نظرا الى قيمة الرهان بين النجم والهلال في نهائي جاء وفيا لسجل الادوار النهائية للبطولة التي سيطرت عليها كرة القدم السعودية والتونسية حيث لعبت الاندية السعودية 12 نهائيا فازت في ثمانية منها بينما حضرت كرة القدم التونسية في 11 دور نهائي للبطولة توجت فيها الفرق التونسية 6 مرات .ويبحث النجم الساحلي عن تتويجه الاول بلقب بطل العرب بينما يسعى الهلال الى تحقيق تتويجه الثالث في المسابقة.وياتي النجم الساحلي الى العين الاماراتية التي وصلها يوم الاثنين في رحلة خاصة بحثا عن اول تتويج عربي في رصيده وهو الذي سبق له الفوز بعدة القاب في مساباقات افريقية لكن خزانته تفتقر للقب عربي حيث ان النادي التونسي العريق اكتفى بمركز الوصيف في مسابقة كاس الاندية العربية الفائزة بالكاس عام 1996 عندما خسرالمباراة النهائية امام مواطنه النادي الافريقي.وبعد فوز معنوي على حساب الملعب القابسي في سباق البطولة بنتيجة 2-1 يوم الاربعاء الماضي ينطلق النجم صاحب المركز الثالث في البطولة الوطنية باسبقية على مستوى ايام الراحة الفاصلة بين اخر مقابلة ومباراة يوم غد الخميس ( 8 ايام ) مقارنة بنادي الهلال الذي سخوض النهائي بعد 3 ايام فقط من مباراة اياب نصف النهائي مع مواطنه الاهلي التي حسمها بركلات الترجيح .وقد استفاد النجم من تاجيل لقاء الاياب للدور ربع النهائي لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي مع الهلال السوداني التي كانت مقررة ليوم الاحد الماضي في ام درمان (السوادن) بما مكن لاعبي النجم الذين خاضوا ماراطونا من المقابلات في الفترة الاخيرة من فرص لاستعادة القوى .ويراهن النجم الساحلي الذي يحمل امال كرة القدم التونسية في التتويج بلقب عربي سابع من نوعه في بطولة الابطال بعد ستة القاب فاز بها كل من الترجي الرياضي التونسي صاحب افضل رصيد في المسابقة (3 القاب) والنادي الصفاقسي (2) والنادي الافريقي (1) ضمن بطولة عرفت عدة مسميات وتقطعات وانظمة تصفيات مختلفة . وتوج الترجي التونسي بلقبها الأخير في صيف 2017 في مصر .وتبدو مهمة النجم الساحلي صعبة امام فريق الهلال السعودي الذي يعتبر من اقوى واعرق الفرق السعودية والعربية والاسيوية لكن النجم الساحلي الذي عرف كيف يتجاوز عدة محطات في البطولة قادر على مواصلة التالق والتتويج بالبطولة بنظامها الجديد.وسيحتاج دفاع النجم الساحلي لخبرة عناصره لصد القوة الهجومية الضاربة لفريق الهلال بينما يبدو اختراق دفاع الهلال رهين اعتماد الضغط عليه وسرعة تبادل الكرة امامه بين لاعبي الخط الامامي للنجم في تكرار لسيناريو الاهلي السعودي الذي اربك دفاع الهلال كثيرا في مباراة يوم الاثنين مستغلا تثاقل دفاع الفريق الازرق وصنع اكثر من فرصة مسجلا هدفا وحيدا في شباك حارس الهلال عبد الله المعيوف الذي يبدو انه نال ثقة مدربه الصربي زوران عندما اشركه مكان العماني علي الحبسي .ولم تكن الطريق الى النهائي سهلة امام النجم الساحلي بعد ان ازاح من طريقه الرمثا الاردني بعد الفوز عليه ذهابا وايابا 1/3 ثم تاهل على حساب قطبي كرة القدم المغربية الوداد البيضاوي ( 0/0 و1/صفر ثم الرجاء 2/ صفر و صفر/1 قبل ان يتاهل في نصف النهائي على حساب المريخ السوداني 1/صفر و0/0 .ولئن يبقى الاختيار على التشكيلة الاساسية رهين تطورات اخر ساعات التحضيرات للموعد الهام يوم غد فان الاطار االفني للنجم الذي خير تمكين عدد من اللاعبين الاساسيين من الراحة خلال المباراة مع الملعب القابسي ينتظر ان يجدد ثقته في اغلب العناصر التي خاضت مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي مع الهلال السوداني مع استعادة بعض المصابين حيث ينتظر ان يعول روجي لومير على كل من مكرم البديري / زياد بوغطاس /صدام بن عزيزة / عمار الجمل ( او عمار كوناطي) / امين ين عمر / كرين العواضي / ماهر الحناشي / مالك بعيو/ ياسين الشيخاوي/ ايهاب المساكني / حازم الحاج حسن ( او كريم العريبي).ومن جهته يسعى الهلال السعودي الذي ظهر بمستوى متميز خلال العام الجاري وهو الذي يراهن على التتويج على اكثر من صعيد محلي وعربي واسيوي الى الظفر بلقب عربي ثالث من نوعه في رصيده والتاسع في رصيد كرة القدم السعودية حاملة الرقم القياسي على مستوى التتويجات بالبطولة.وتاهل الهلال السعودي الى النهائي على حساب مواطنه النادي الأهلي بركلات الترجيح (3/2)، بعد هزيمته ايابا 0 - 1 يوم الإثنين، وكان فاز في الرياض ذهابا بنفس النتيجة ليتأهل إلى المباراة النهائية .وكان قبل ذلك قد ترشح في الدور الاول على حساب الشباب العماني بالفوز عليه في مناسبتين1/ صفر ثم ازاح من طريقه النفط العراقي 0/4 و2/ صفر ثم الاتحاد الاسكندري المصري 3/صفر و0/0 .واظهر الهلال صلابة دفاعية لافتة خلال التصفيات حيث لم تقبل شباكه سوى هدف واحد يوم الاثنين امام مواطنه الاهلي صفر1 بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات سابقة فيما سجل 12 هدفا في ثماني مقابلات خاضها الى حد الان ..وسيعول الهلال الذي ارهقه ماراطون مقابلات في الفترة الاخيرة على لاعبه الفرنسي بافيتمتبي غوميز (33 سنة وسجل 4 اهداف في تصفيات البطولة) والبرزايلي كارلوس ادواردو (3 اهداف ).وسيصنع طرفا المباراة النهائية الفرجة لجاهيرملعب هزاع بن زايد بالعين الاماراتية الذي سبق ان استضاف مقابلات من مونديال الاندية 2018 الذي شارك فيها الترجي الرياضي التونسي .وتحفيزا للجماهيرعلى الحضور والتشجيع حرصت اللجنة المنظمة على وضع ثلاث سيارات للسحب ضمن عملية قرعة على ذمة الجماهير.وينتظر ان يتابع المباراة رقم 60 في جدول مقابلات البطولة جمهور غفير من احباء النجم من ابناء الجالية التونسية في داكارا وفي بلدان الخليج ومن الذين قدموا من خارج الامارات الى مدينة العين بالمناسبة .كما بادر عدد من ابحاء الفريق بتكوين خلية احباء للفريق بدبي اعدت خطة لدعم الفريق وحشد الدعم الجماهيري للنجم.وقبل اربعة ايام من لقاء اياب ربع النهائي كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم مع هلال اخر في مسابقة اخرى سيكون لنتيجة مباراة يوم غد في العين الاماراتية وقع نفسي هام على لاعبي النجم قبل ملاقاة الهلال السوداني في المسابقة الافريقية.وبين "هلال" سعودي و"هلال" سوداني سيعمل "النجم" على ان يسطع اكثر في محيطيه العربي والافريقي.وعندما يعلن حكام المباراة الإماراتي محمد عبد الله غدا عن نهاية اللقاء يسدل الستار على مسابقة كاس زايد للابطال في نسخة جديدة تعتبر الاغلى ثمنا والافضل من حيث المستوى الفني حيث شملت 32 نادياً تنافست من اجل التتويج باللقب وكسب 6 ملايين دولار.وكان السباق من اجل لقب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال في دورتها الحالية انطلق بتصفيات أولية في النصف الأول من شهر ماي الماضي من خلال تصفيات تمهيدية خرج منها النادي الافريقي لتستانف في جوان الماضي من خلال دور شارك فيه 32 فريقا وبنظام خروج المغلوب من ذهاب واياب .وعرفت البطولة مستوى فنيا رفيعا حيث اجتمعت اندية عربية قوية من قارتي افريقيا واسيا في نفس المسابقة لاول مرة منها بالخصوص النادي الافريقي الذي خرج مبكرا من المسابقة والترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي المتاهل الى النهائي والهلال السعودي المتاهل الثاني الى النهائي والنصر والأهلي (السعودية) فضلا عن اندية العين والجزيرة (الإمارات) والأهلي والزمالك (مصر) والرجاء والوداد (المغرب)ووفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر ونادي الكويت وأهلي طرابلس (ليبيا)والمريخ (السودان) والنفط (العراق) .