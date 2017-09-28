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حكومة شرق ليبيا تحظر دخول الأمريكيين ردا على أمر ترامب

Jeudi 28 Septembre 2017
قالت الحكومة المتمركزة بشرق ليبيا إنها ستمنع دخول المواطنين الأمريكيين بعد أن أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليبيا ضمن حظر سفر جديد.
وحكومة عبد الله الثني في شرق ليبيا متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر وتعارض حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.



Publié le:2017-09-28 09:23:27

  
  
  
  
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