استعدادا لبطولة افريقيا - 18 لاعبا من البطولة المحلية في تربص مغلق بالحمامات

وقد وجه المدرب الوطني توني جيرونا الدعوة ل18 لاعبا ينشطون في البطولة المحلية للمشاركة في هذا التربص وهم:
في حراسة المرمى / مكرم الميساوي (النادي الافريقي) وماجد حمزة (النجم الساحلي) ومحمد صالح براهم (نسر طبلبة)
جناح ايسر / اسامة البوغانمي (الترجي الرياضي) ورفيق باشا (النجم الساحلي)
ظهير ايسر / زبير السايس واسكندر زايد وياسين بوفاحة (النادي الافريقي) ومحمد رض فراد ويوسف معرف (مكارم المهدية)
صانع العاب / اشرف السعفي (النجم الساحلي) وعبد الحق بن صالح (الترجي الرياضي)
لاعب دائرة/ جهاد جاب الله (النجم الساحلي) وغازي بن غالي (نسر طبلبة)
ظهير ايمن / نور الدين موة وبلال حمام (النجم الساحلي) .
جناح ايمن / انور بن عبد الله (النجم الساحلي) ومحمد علي بحر (الترجي الرياضي).
Publié le:2017-09-25 15:24:34
Par:falfoul (Tunisia ) Par Mobile
Sur: المنزه الخامس: مواطن ''يحفر'' ''الطريق المعبد'' لمنع مرور السيارات من امام منزله