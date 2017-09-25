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Sport

استعدادا لبطولة افريقيا - 18 لاعبا من البطولة المحلية في تربص مغلق بالحمامات

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - دخل المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم الاثنين في تربص مغلق بالحمامات يتواصل على امتداد يومين استعدادا للمشاركة في بطولة افريقيا للامم المقررة بالغابون من 17 الى 28 جانفي القادم.

وقد وجه المدرب الوطني توني جيرونا الدعوة ل18 لاعبا ينشطون في البطولة المحلية للمشاركة في هذا التربص وهم:
في حراسة المرمى / مكرم الميساوي (النادي الافريقي) وماجد حمزة (النجم الساحلي) ومحمد صالح براهم (نسر طبلبة)


جناح ايسر / اسامة البوغانمي (الترجي الرياضي) ورفيق باشا (النجم الساحلي)

ظهير ايسر / زبير السايس واسكندر زايد وياسين بوفاحة (النادي الافريقي) ومحمد رض فراد ويوسف معرف (مكارم المهدية)

صانع العاب / اشرف السعفي (النجم الساحلي) وعبد الحق بن صالح (الترجي الرياضي)

لاعب دائرة/ جهاد جاب الله (النجم الساحلي) وغازي بن غالي (نسر طبلبة)

ظهير ايمن / نور الدين موة وبلال حمام (النجم الساحلي) .

جناح ايمن / انور بن عبد الله (النجم الساحلي) ومحمد علي بحر (الترجي الرياضي).

Publié le:2017-09-25 15:24:34

  
  
  
  
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