المنتخب التونسي للرقبي ب7 لاعبين : دعوة 16 لاعبا للمشاركة في بطولة افريقيا كامبالا 2017)

وستشهد هذه البطولة القارية والمؤهلة الى بطولة العالم (سان فرانسيسكو 2018) مشاركة 10 منتخبات وهي تونس والمغرب والزمبابوي والموريس وزمبيا وبوتسوانا وغانا ومدغشقروالسينغال واوغندا (البلد المنظم).
وقد وجه المدرب الوطني احمد قرباج الدعوة ل16 لاعبا للمشاركة في هذا الموعد وهم // عبد مجيد زمزم (انوناي الفرنسي) ويحي قرع ورمزي بوقديدة (جمعية مساكن) وسفيان قويس (الملعب النابلي) وخليفة ناجي الدين وسيف بن عبد الرحمان ومحمد علي القفصي وحمدي المشري وسفيان بن عايشة وضياء بن ذياب وحازم ليمام (نادي جمال) وعصام الورهاني وحسام الخالفي وشادي الجبري (نادي باجة) وهيثم الشلي (كومبيان الفرنسي) ومحمد الشارف ضيف (ديمونتوا الفرنسي ) وجلال رزيق (البي الفرنسي).
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى بطولة العالم للرقبي ب7 لاعبين التي ستقام في جويلية القام بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.
Publié le:2017-09-25 11:29:08
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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